Перечислены самые надежные производители видеокарт

Данные основаны на более чем 300 возвратах проданных видеокарт в течение двухлетнего периода. Самое большое влияние на рынок видеокарт в течение этих двух лет оказал бум криптомайнинга.

Компания Digitec, один из крупнейших поставщиков компьютерного оборудования в Швейцарии, поделилась некоторыми любопытными статистическими данными о различных устройствах и гарантийных случаях от разных производителей.

Согласно опубликованным данным, производитель видеокарт с наименьшим процентом возвратов — Dell. У этой компании есть портфолио рабочих станций и профессиональных графических адаптеров, которые стоят дороже и имеют лучшее качество сборки. Такие карты не используют сложные нестандартные решения для охлаждения и не разгоняются на заводе. И хотя число проданных видеокарт тут явно не велико, но ни одна из них не вернулась в магазин по гарантии.

Интересно, что новичок в области графических ускорителей ASRock имеет очень небольшое количество претензий — всего 0,3 % видеокарты вернулись по гарантии. Из 17 брендов самый высокий процент брака приходится на Sapphire и XFX, основанных на графических процессорах от AMD. В то же время у Sapphire самый короткий срок гарантийного обслуживания. Время обработки претензий клиентов составляет всего 3 дня, тогда как другим брендам требуется неделя, а то и две.

Digitec также предоставил данные по гарантийным случаям с материнскими платами. Похоже, что по статистике материнские платы по гарантии возвращают чаще: у некоторых брендов (SuperMicro) процент брака достигает 5 %, для других брендов он составляет не менее 2,8 %. Наименьшим процентом брака может похвастаться MSI, а самое быстрое рассмотрение претензий обеспечивают Biostar и Gigabyte.