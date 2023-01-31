Врачи рассказали, как лесные орехи помогают сердцу и психике

Учёные из Калифорнийского университета США считают, что употребление орехов стимулирует метаболизм триптофана, который полезен для здоровья психики и сердца. Материалы исследования опубликованы на сайте The Motion

Если заменить основные закуски на 50 гр лесных орехов, то это может помочь улучшить общее состояние здоровья и снизить риск различных хронических заболеваний, — считают врачи. Издание отмечает, что триптофан — это ароматическая альфа-аминокислота, прекурсор серотонина.

Триптофан содержится преимущественно в сыре, рыбе, мясе, бобовых, твороге, арахисе, кунжуте, кедровом орехе, молоке и йогурте. Увеличение потребления одних только орехов приводит к повышению уровня серотонина в крови (+60,9% и 82,2%). Учеными изучалось, может ли перекус фундуком в рамках гипокалорийной диеты изменить микробиом кишечника, что приведет к повышению уровня микробного метаболита триптофана, который защищает сердце.

Образцы плазмы и кала были собраны у 95 участников с избыточным весом или ожирением и оценены на метаболиты триптофана и микробиоту кишечника. Американские исследователи ранее обнаружили, что употребление фундука во время низкокалорийной диеты снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и повышает сытость.