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Новости Врачи рассказали, как лесные орехи помогают сердцу и психике
Орехи

Врачи рассказали, как лесные орехи помогают сердцу и психике

Виктория Христова Янв 31, 2023 Новости, Полезные продукты Комментарии к записи Врачи рассказали, как лесные орехи помогают сердцу и психике отключены 30 Просмотров

Учёные из Калифорнийского университета США считают, что употребление орехов стимулирует метаболизм триптофана, который полезен для здоровья психики и сердца. Материалы исследования опубликованы на сайте The Motion

Если заменить основные закуски на 50 гр лесных орехов, то это может помочь улучшить общее состояние здоровья и снизить риск различных хронических заболеваний, — считают врачи. Издание отмечает, что триптофан — это ароматическая альфа-аминокислота, прекурсор серотонина.

Триптофан содержится преимущественно в сыре, рыбе, мясе, бобовых, твороге, арахисе, кунжуте, кедровом орехе, молоке и йогурте. Увеличение потребления одних только орехов приводит к повышению уровня серотонина в крови (+60,9% и 82,2%). Учеными изучалось, может ли перекус фундуком в рамках гипокалорийной диеты изменить микробиом кишечника, что приведет к повышению уровня микробного метаболита триптофана, который защищает сердце.

Образцы плазмы и кала были собраны у 95 участников с избыточным весом или ожирением и оценены на метаболиты триптофана и микробиоту кишечника. Американские исследователи ранее обнаружили, что употребление фундука во время низкокалорийной диеты снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и повышает сытость.

 

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