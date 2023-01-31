В Канаде ожидаются перемены в борьбе с сорняками

Борьба с сорняками выходит на новый уровень

Агентство по борьбе с вредителями Канады предлагает разрешить регистрацию и использование гербицидов на основе флорпирауксифен-бензила для контроля размножения сорняков.

Флорпирауксифен-бензил представляет собой химическое соединение, имитирующее естественный растительный гормон ауксин и нарушающий процессы роста растений, засоряющих посевы сельскохозяйственных культур. Избыток ауксина вызывает изменения эластичности их клеточных стенок, приводя к скручиванию листьев и нарушению транспорта питательных веществ.

Оценка имеющейся научной информации показала, что при выполнении определенных условий использования флорпирауксифен-бензила риски для здоровья фермеров и окружающей среды являются незначительными.