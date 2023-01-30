Что вам следует знать о канадском запрете на приобретение жилой недвижимости иностранцами

В последней попытке обуздать цены на жилую недвижимость в Канаде парламент представил новый закон, направленный на то, чтобы сделать жилье более доступным для канадцев

В последней попытке обуздать цены на жилую недвижимость в Канаде парламент представил новый закон, направленный на то, чтобы сделать жилье более доступным для канадцев. Закон о запрете на покупку жилой недвижимости неканадцами, S.C. 2022, c. 10, s. 235 (“Закон”) официально вступил в силу 1 января 2023 года и, как предполагается, будет действовать до 31 декабря 2024 года. В двух словах, Закон запрещает неканадцам прямо или косвенно приобретать жилую недвижимость.

Однако эти параметры не так просты, как может показаться. Нюансы Закона, его последствия и штрафы за его нарушение должны быть поняты и оценены теми, кто работает в сфере недвижимости, чтобы избежать неправильного завершения запрещенной сделки.

Что такое “неканадец”?

Для целей Закона “неканадцы” относятся не только к иностранным физическим лицам. Скорее всего, запрет распространяется на людей, которые не являются гражданами, постоянными жителями или которые не зарегистрированы как индейцы в соответствии с Законом об индейцах. Сюда также входят корпорации, которые не зарегистрированы на федеральном или провинциальном уровне в Канаде или не образованы в соответствии с канадскими законами. Запрет также распространяется на корпорации, которые созданы или инкорпорированы в соответствии с канадским законодательством, если их акции не котируются на канадских биржах и они контролируются неканадцами.

Для ясности, корпорация “контролируется” либо посредством владения акциями или права голоса, либо путем “фактического контроля” над компанией, посредством владения, соглашения или каким-либо другим способом. Закон предусматривает несколько исключений из правил для неканадцев. Например, лица, не являющиеся гражданами Канады, освобождаются от уплаты налога, если они покупают актив с канадским супругом или партнером по гражданскому праву. Беженцы и лица, получившие статус резидента по гуманитарным соображениям и из сострадания, также освобождаются, как и иностранные государства и граждане в дипломатических целях. Существуют также исключения для временных резидентов, если они удовлетворяют определенным предписанным условиям.

Что такое “жилая недвижимость”?

С точки зрения того, что представляет собой “жилая недвижимость” в соответствии с Законом, также предписываются установленные параметры. Для того чтобы недвижимость квалифицировалась как “жилая”, она должна быть либо:

отдельно стоящий дом (или аналогичное сооружение), который содержит не более трех жилых единиц;

таунхаус, многоквартирный дом, двухквартирный дом или кондоминиум, который представляет собой отдельный и обособленный земельный участок, находящийся в собственности независимо от других участков в здании; и

земля, которая зонирована для жилого или смешанного жилого использования, даже если на ней нет пригодной для жилья структур

Однако для “сельских” районов существуют исключения из этих правил. Положения Закона о жилой недвижимости применимы только к жилой недвижимости, расположенной в “переписных мегаполисах” и “переписных агломерациях”, которые представляют собой города и поселки, численность населения которых превышает определенную, как определено Статистическим управлением Канады.

Исключения в соответствии с Законом

Параметры, изложенные в Законе, являются широкими, когда речь заходит о “неканадцах” и “жилой недвижимости”. Но есть несколько исключений, позволяющих обойти правила в некоторых обстоятельствах.

Во-первых, даже несмотря на то, что Закон вступил в силу в начале этого года, сделки, которые были заключены до этого времени, не обязательно будут пойманы.

Поэтому, если неканадец заключил договор купли-продажи жилой недвижимости до 1 января 2023 года, сделка не может быть запрещена Законом, даже если закрытие произойдет после этой даты.

Существуют также определенные сделки, которые не считаются “покупкой” для целей Закона и поэтому освобождаются от ответственности.

Например, если имущество приобретено в качестве права собственности в результате смерти или развода или путем дарения, сделка не будет квалифицироваться как покупка в соответствии с Законом и, следовательно, освобождается. Аналогичным образом, если имущество приобретается в результате передачи через траст, который был создан до вступления Закона в силу, оно также будет освобождено.

Передачи, которые происходят из обеспечительных интересов или прав обеспеченных кредиторов, также освобождаются.

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