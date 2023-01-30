Компания из Канады откроет завод по производству аккумуляторов в Нью-Йорке

Zinc8 Energy Solutions планирует направить значительные инвестиции в течение пяти лет для автоматизации производства, расширения площадки и создания штаб-квартиры Zinc8 в США.

Планы по созданию своего первого предприятия по производству воздушно-цинковых аккумуляторов в США, в штате Нью-Йорк, озвучили в канадской компании Zinc8 Energy Solutions, 29 января сообщает Mining.com.

Канадский разработчик воздушно-цинковых аккумуляторов получит грант от Empire State Development в размере до девяти миллионов долларов в качестве стимула для создания компанией Zinc8 Energy Solutions своего первого предприятия в США.

Канадская компания получит грант в рамках новой программы, объявленной губернатором штата Нью-Йорк Кэтлин Хокул, цель которой состоит в том, чтобы к 2030 году штат достиг 70% производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Zinc8 Energy Solutions планирует направить значительные инвестиции в течение пяти лет для автоматизации производства, расширения площадки и создания штаб-квартиры Zinc8 в США.