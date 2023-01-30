Берегись, пришельцы! NASA собирается на охоту за инопланетянами

Начинается разработка телескопа нового поколения, который придёт на смену телескопу James Webb и знаменует новый этап в изучении Космоса. Теперь инопланетянам не спрятаться.

Хотя новейший на сегодняшний день космический телескоп James Webb изучает Вселенную всего лишь год (и он достиг колоссальных успехов, прислав на Землю многочисленные снимки разных областей пространства и самых далёких звёздных скоплений, о которых раньше и не подозревали), NASA – американское Агентство космических исследований, объявило в январе 2023 года о начале работ по созданию телескопа нового поколения.

Предоложительная дата запуска нового космического корабля-телескопа, 2040 год. Размеры самого телескопа составят примерно 15 метров. Пока его назвали HWO, но название предварительное и, наверняка будет заменено на более заметное и торжественное. Уже появлились предложения, и пока самое популярное — назвать его Карл Саган, в честь знаменитого астронома, учёного, который принимал участие в разработке первых космических аппаратов, запущенных в США (заметим, что родители Сагана приехали в США из украинского города Каменец-Подольский, сам он дружил с известными советскими учёными, а вместе с академиком Шкловский написал книгу о космосе). Саган первым в мире оценил возможность существования инопланетных цивилизаций с научной точки зрения и стоял у основ программы SETI, которая ведёт поиск инопланетян.

Если новый проект увенчается успехом, человечество сможет получить принципиально новые данные о планетных системах тысяч звёзд. Кроме того, предполагается, что новый телескоп сможет ремонтировать сам себя, и технологии, которые обеспечат «саморемонт» уже в самое ближайшее время будут применяться для ремонта различных станков, устройств, автомашин, которые стали неотьемлемой частью нашего мира. Таким образом, значение нового аппарата выходит далеко за пределы чисто научных знаний.

Обнаружит ли новый телескоп инопланетян, сложно сказать. Эти инопланетяне хитрые — они могут успешно скрываться, они, вполне возможно, уже давно прячутся среди нас, так что удастся ли их перехитрить, мы не знаем. Но НАСА постарается!