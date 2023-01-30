Шестилетняя девочка погибла во время катания на лыжах

На лыжной станции Val-Saint-Come произошёл несчастный случай, в результате которого погибла шестилетняя лыжница.

Ужасная трагедия произошла утром в воскресенье, 29 января. Примерно в 9.30 утра девочка шести лет поднималась на гору сидя в кресле механического подьёмника типа T-bar, когда вдруг она сорвалась и упала на землю. Почему девочка не была пристёгнута ремнями безопасности или же почему эти ремни не были предназначены для таких малышек, кто несёт ответственность за явное нарушение правил безопасности, пока об этих деталях не сообщается.

В результате падения на склон горы девочка получила тяжёлые ранения, была срочно доставлена в больницу, где она и скончалась. Администрация лыжного курорта выразила соболезнование семье погибшей, а сама станция была закрыта для посещения, но погибшую не вернёшь.

Служба безопасности Квебека (Sûreté du Québec) вместе с местной полицией ведёт расследование инцидента.

Это уже второй случай серьёзных происшествий на лыжных курортах Квебека в этом сезоне — в самом начале его сорвалась и рухнула на землю кабина подъёмника на станции Mont-Sainte-Anne, после чего станция была закрыта, но в том случае никто не пострадал.