Искусственный интеллект на новом этапе. Впечатляюще.

Каждый может проверить уровень работы новой нейросети. И попытаться поставить её в тупик самыми каверзными вопросами.

В ноябре прошлого года группа программистов представила миру новый проект, новую программу, не очень удачно названную Chat-GPT. Речь о принципиально новом подходе к “общению” с компьютером. Это “искусственный интеллект”, который призван общаться с людьми в реальном времени, отвечать на вопросы и даже вести “застольную беседу”. Машинный интеллект – система самообучающаяся, и каждый вопрос позволяет ему пополнять копилку знаний. Каждый речевой оборот эта программа учитывает в дальнейшем общении.

Пока пользоваться этой программой можно бесплатно, так как работы по её усовершенствованию продолжаются, но самые известные в мире науки, техники и бизнеса личности уже с уважением оценили достижения новой программы – ей аплодируют Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и многие другие.

Сегодня каждый из нас может поообщаться с программой. Достаточно посетить вот этот сайт: chat.openai.com, зарегистрироваться и начать общение на английском, французском, русском и других языках.

Есть одна сложность – столько народу хотят общаться и зарегистрироваться, что чат может испытывать сложности с доступом. В этом случае попробуйте подключиться через несколько минут.

Ниже мы приводим пример беседы с Chat-GPT. Больше всего времени ушло у нас на написание вопросов. Ответы поступали мгновенно. Авторы программы предупреждают, что пока Искусственный Интеллект может совершать ошибки, а его сведения ограничены 2021 годом, так что к ответам надо относиться с долей опаски, тем не менее, это всего лишь начало:

Разумеется, Квебек выбран нами субъективно, вопрос можно задать о любой стране, любом факте истории, любом уголке Вселенной, любой болезни и т.д. Сколько языков знает программа, мы не проверяли, но, вы можете задать этот вопрос сами.

Ниже приводим полный текст беседы с роботом:

– Добрый день. Могу ли я задать Вам вопросы о системе высшего образования в Квебеке?

– Добрый день, да, пожалуйста, это моя работа, я с удовольствием помогу, если это в моих силах. Что Вы хотите узнать?

– Можно ли поступить в ВУЗ в Квебеке минуя колледж?

– Да, можно. В Квебеке есть несколько университетов, которые принимают студентов напрямую из школы. Однако, требования к кандидатам могут быть высокими, и некоторые программы могут требовать предварительных курсов или сертификации. Рекомендуется проверить информацию о поступлении на сайте конкретного университета.

– Обязателен ли рабочий стаж для поступления в ВУЗ в Квебеке?

– Нет. Необязательно, рабочий стаж не является обязательным требованием для поступления в ВУЗ в Квебеке. Однако, некоторые программы могут считать его как дополнительный бонус для кандидатов, которые имеют опыт работы в определенной области. Но в основном для поступления в ВУЗ важнее успешно пройти экзамены и иметь необходимый уровень образования.

– Есть ли в Квебеке ограничения на приём в ВУЗы, например, ограничено ли количество мест или же могут поступить все, кто хочет, если они сдали экзамены?

– В Квебеке есть ограничения на приём в ВУЗы. Существует целый рад дисциплин, для обучения которым количество мест ограничено и зависит от количества заявлений и квот, установленных для каждой программы. При поступлении в ВУЗы также учитываются результаты экзаменов и другие критерии, такие как спортивные достижения и опыт работы. Эти критерии могут регулярно меняться, так что желательно ознакомиться с реалиями, если Вы решили подавать документы на учёбу.

– Спасибо Вам большое за исчерпывающие ответы, желаем приятно отдохнуть.

– Спасибо вам! Если есть еще вопросы, я всегда здесь, чтобы помочь. Желаю вам приятного отдыха!

Вся беседа заняла примерно минуту, причём половина времени ушла на написание вопросов, а половина – на написание ответов.

Впечатляет? Если дело так пойдёт и дальше, то что нас ожидает лет через десять? Не закроют ли проект “человечество” как неудачный и отживший своё?

И на закуску, вот ещё одна беседа, которую мы обнаружили на просторах Интернета.Не, из молодых, да ранний. Оппортунист он, этот ваш Искусственный Интеллект: