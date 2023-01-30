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Лого OpenAI - компании разработчика новой программы.

Искусственный Интеллект вытесняет человечество с Земли?

Megan Jorgensen Янв 30, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество Оставить комментарий 59 Просмотров

Искусственный интеллект на новом этапе. Впечатляюще.

Каждый может проверить уровень работы новой нейросети. И попытаться поставить её в тупик самыми каверзными вопросами.

В ноябре прошлого года группа программистов представила миру новый проект, новую программу, не очень удачно названную Chat-GPT. Речь о принципиально новом подходе к “общению” с компьютером. Это “искусственный интеллект”, который призван общаться с людьми в реальном времени, отвечать на вопросы и даже вести “застольную беседу”. Машинный интеллект – система самообучающаяся, и каждый вопрос позволяет ему пополнять копилку знаний. Каждый речевой оборот эта программа учитывает в дальнейшем общении.

Пока пользоваться этой программой можно бесплатно, так как работы по её усовершенствованию продолжаются, но самые известные в мире науки, техники и бизнеса личности уже с уважением оценили достижения новой программы – ей аплодируют Илон Маск, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и многие другие.

Сегодня каждый из нас может поообщаться с программой. Достаточно посетить вот этот сайт: chat.openai.com, зарегистрироваться и начать общение на английском, французском, русском и других языках.

Есть одна сложность – столько народу хотят общаться и зарегистрироваться, что чат может испытывать сложности с доступом. В этом случае попробуйте подключиться через несколько минут.

Ниже мы приводим пример беседы с Chat-GPT. Больше всего времени ушло у нас на написание вопросов. Ответы поступали мгновенно. Авторы программы предупреждают, что пока Искусственный Интеллект может совершать ошибки, а его сведения ограничены 2021 годом, так что к ответам надо относиться с долей опаски, тем не менее, это всего лишь начало:

Разумеется, Квебек выбран нами субъективно, вопрос можно задать о любой стране, любом факте истории, любом уголке Вселенной, любой болезни и т.д. Сколько языков знает программа, мы не проверяли, но, вы можете задать этот вопрос сами.

Ниже приводим полный текст беседы  с роботом:

– Добрый день. Могу ли я задать Вам вопросы о системе высшего образования в Квебеке?
– Добрый день, да, пожалуйста, это моя работа, я с удовольствием помогу, если это в моих силах. Что Вы хотите узнать?
– Можно ли поступить в ВУЗ в Квебеке минуя колледж?
– Да, можно. В Квебеке есть несколько университетов, которые принимают студентов напрямую из школы. Однако, требования к кандидатам могут быть высокими, и некоторые программы могут требовать предварительных курсов или сертификации. Рекомендуется проверить информацию о поступлении на сайте конкретного университета.
– Обязателен ли рабочий стаж для поступления в ВУЗ в Квебеке?
– Нет. Необязательно, рабочий стаж не является обязательным требованием для поступления в ВУЗ в Квебеке. Однако, некоторые программы могут считать его как дополнительный бонус для кандидатов, которые имеют опыт работы в определенной области. Но в основном для поступления в ВУЗ важнее успешно пройти экзамены и иметь необходимый уровень образования.
– Есть ли в Квебеке ограничения на приём в ВУЗы, например, ограничено ли количество мест или же могут поступить все, кто хочет, если они сдали экзамены?
– В Квебеке есть ограничения на приём в ВУЗы. Существует целый рад дисциплин, для обучения которым количество мест ограничено и зависит от количества заявлений и квот, установленных для каждой программы. При поступлении в ВУЗы также учитываются результаты экзаменов и другие критерии, такие как спортивные достижения и опыт работы. Эти критерии могут регулярно меняться, так что желательно ознакомиться с реалиями, если Вы решили подавать документы на учёбу.
– Спасибо Вам большое за исчерпывающие ответы, желаем приятно отдохнуть.
– Спасибо вам! Если есть еще вопросы, я всегда здесь, чтобы помочь. Желаю вам приятного отдыха!

Вся беседа заняла примерно минуту, причём половина времени ушла на написание вопросов, а половина – на написание ответов.

Впечатляет? Если дело так пойдёт и дальше, то что нас ожидает лет через десять? Не закроют ли проект “человечество” как неудачный и отживший своё?

И на закуску, вот ещё одна беседа, которую мы обнаружили на просторах Интернета.Не, из молодых, да ранний. Оппортунист он, этот ваш Искусственный Интеллект:

GRT
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