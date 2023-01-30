Назван самый продаваемый в истории мобильный телефон

Рейтинг, составленный с использованием официально опубликованных производителями данными размещен, на китайском сайте Mydrivers.
Отмечается, что преимущество производителя под маркой Nokia бесспорно. Большинство моделей из топ-20 принадлежат этой финской компании, а самым продаваемым телефоном стал Nokia 1100, продажи которого составили 250 миллионов за время его выпуска. На втором месте Nokia 1110 – продано 248 миллионов едини.
Третье место у американского iPhone 6, продажи которого составили 224 млн единиц. Четвёртое – у Nokia 105 (200 млн телефонов), на пятом – iPhone 6S (более 200 млн устройств).
Вот десятка лидеров:
1. Nokia 3310.
Это, пожалуй, самый узнаваемый из всех мобильных телефонов, выпущенных до эпохи сенсорных экранов. Он прославился своей ударопрочностью.
Он был одним из самых тонких мобильных телефонов на рынке в 2004 году.
3. iPhone 3G.
Первый айфон, который не мог не стать легендой.
4. Motorola DynaTAC 8000X.
А это вообще первый в истории портативный сотовый телефон.
5. LG Chocolate.
Был очень красивым телефоном для своего времени. Кроме того, поставлялся в коробке, пахнущей шоколадом.
6. BlackBerry Bold 9000.
Был уникален для рынка со своими полноразмерной QWERTY-клавиатурой и трэкболом.
7. Nokia 7280.
Обладал очень необычной внешностью, которую сравнивали то с корпусом губной помады, то с плеером.
8. Sony Ericsson W800.
Список не мог обойтись без этого телефона. Он позиционировался как, в первую очередь, устройство для прослушивания музыки.
9. Nokia 9000.
Он вышел в 1996 году и шокировал индустрию своим 24-МГц процессором и 8 МБ памяти.
10. Samsung Galaxy Note.
Когда он вышел в 2011 году с 5,3-дюймовым экраном, многие ухмылялись: кому нужен такой огромный дисплей? Время показало, что Samsung не ошиблась.