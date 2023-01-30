Pfizer работает над новыми мутациями COVID-19

В Сети появились признания директора фармацевтической компании Pfizer о создании в своей компании новых мутации COVID

Один хурналиствыложил в своем телеграм-канале видео, на котором директор по исследованиям фармацевтической компании Pfizer Джордон Тристон Уокер хвастается, как он создает в своей компании новые мутации COVID. » Это не то, о чем можно говорить общественности. Никто не хочет, чтобы фармацевтические компании мутировали гребанный вирус, но мы (Pfizer), этим занимаемся. Я подозреваю, что коронавирус в Ухани так и появился», – признается директор Pfizer.

После того, как Джордон Тристон Уокер понял, что его откровения снимала скрытая камера он попытался откреститься от серьезности своих слов, но одновременно отобрать кассету с записью у журналистов.

Как отметил топ-менеджер, такой вирус, как Covid, может стать более мощным в результате мутации или научного эксперимента. «Насколько я слышал, они (ученые Pfizer) оптимизируют (процесс мутации Covid), но делают это медленно, потому что все очень осторожны — очевидно, они не хотят слишком ускорять процесс», — подчеркнул Уолкер. Руководитель также добавил, что эксперименты по созданию новых мутаций планируется проводить на обезьянах. «Мы вводим вирус в (организм) обезьян, последовательно заставляем их заражать друг друга и собираем у них серийные образцы», — отметил он.

В конце разговора директор по разработкам также сообщил о «теснейших связях», существующих между Pfizer и агентствами Министерства здравоохранения США, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Фармацевтическая отрасль США — это большой круговорот, в котором законодатели и регуляторы затем становятся работниками компаний, затронутых законодательством и регулированием, подчеркнул он.

«В фармацевтической отрасли все люди, которые проверяют наши лекарства, — в конечном итоге большинство из них придет работать в фармацевтические компании», — резюмировал Уолкер. Об этом пишут в известном издании.