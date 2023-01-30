Канада осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Канады в Twitter.

“Акты насилия в отношении дипломатических представительств не имеют оправдания. Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим”, – говорится в публикации. Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта. Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран было совершено 27 января примерно в восемь утра по местному времени. Погиб глава службы безопасности дипмиссии Орхан Аскеров, два охранника получили ранения. Злоумышленник задержан. В МИД Азербайджана сообщили о начале расследования. Иранские правоохранительные органы допускают, что за нападением стоят личные мотивы, однако в Баку склонны считать, что террорист действовал по заданию спецслужб Ирана.

Посол Ирана в Баку Сеид Аббас Мусави днём 27 января был вызван в МИД Азербайджана. Ему было передано требование в кратчайшие сроки провести расследование, привлечь к ответственности лицо, совершившее теракт, выявить и наказать других участников, причастных к организации преступления. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана, посол Мусави тоже жёстко осудил вооружённый инцидент, пообещав, что подробная информация о расследовании будет обнародована после его завершения.