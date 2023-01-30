Монреальские ученые выяснили, как электронные сигареты влияют на легкие

Новое исследование влияния электронных сигарет на организм человека показало, что они могут вызывать клеточные и молекулярные изменения в легких, 25 января сообщает научный журнал FASEB.

В первую очередь, стоит развеять всякие иллюзии относительно того, что курение электронных сигарет также безвредно, как пускание мыльных пузырей. По сути, принцип не меняется. Вопреки распространённому заблуждению, электронные сигареты содержат все те же опасные для здоровья компоненты – никотин и канцерогены, вызывающие раковые заболевания.

Единственное, что меняется – процесс самоотравления никотином, становится более… цивилизованным что ли, человек не испускает из себя клубы густой копоти, вони и так далее. НО сути дела это не меняет – процесс отравления происходит, как и прежде.

Однако обо всём по порядку, главный довод в пользу электронных сигарет – дескать, они помогают бросить курить. Но давайте рассуждать логически. Какая мотивация у курильщика, чтобы перестать себя убивать? Правильно – это вредно для здоровья. И тут ему предлагают альтернативный вариант, при котором можно получать то же самое удовольствие, но без вреда для здоровья. И вывод прост – мотивация бросить курить попросту исчезает. И именно на это ориентирована популяризация электронных сигарет – под маской борьбы с зависимостью попросту лишить человека мотивации к этой самой борьбе.

Длительное вдыхание аэрозолей от электронных сигарет при эксперименте вызвало у мышей изменения в составе легочных иммунных клеток животных и поменяло уровень белков в легких.

Исследователи обнаружили, что даже незначительное воздействие аэрозолей от марки электронных сигарет, популярной среди молодежи, оказало значительное влияние.

Последствия вейпинга для здоровья неизвестны. Результаты экспериментов показывают, что вдыхание паров, выделяемых популярной маркой электронных сигарет, вызывает обширные изменения в легких, данные, которые еще раз подчеркивают, что эти продукты не являются инертными и могут привести к повреждению легких, если использовать в долгосрочной перспективе. Об этом сказала автор Кэролин Дж. Баглоул, доктор философии университета Макгилла в Монреале.