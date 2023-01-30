В США столкнулись с дефицитом поставок обезболивающих препаратов

Из-за нехватки лекарств Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) временно разрешило производить неутвержденные альтернативы жидкому ибупрофену для использования в больницах.

Этот процесс, называемый компаундированием, позволяет получать почти идентичные заменители путем смешивания или модификации фармацевтических ингредиентов и может облегчить нехватку обезболивающих в больницах, сообщает 28 января журнал New Scientist.

В течение нескольких месяцев проблемы с цепочкой поставок и возросший спрос приводили к дефициту лекарств во многих странах, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию. COVID, грипп и респираторно-синцитиальный вирус создали реальную нагрузку на поставки.

Больницы и розничные торговцы изо всех сил пытаются приобрести жидкие версии ибупрофена, применяемого для снижения температуры и боли у детей и взрослых, которые не могут глотать таблетки.

«Мы полностью отказались от жидких препаратов, потому что эти продукты просто недоступны», — говорит Эмили Бенефилд из детской больницы Сиэтла, запасы в которой закончились около двух месяцев назад.

Чтобы продолжить лечение пациентов, она и ее коллеги прибегли к самостоятельному приготовлению ибупрофена путем измельчения таблеток и смешивания их с жидкостью — процесс, по ее словам, отнимающий много времени и ресурсов.

Разрешение FDA специализированным производственным предприятиям изготавливать ибупрофен большими партиями для распространения в больницах, хотя и при использовании соответствующих правилам ингредиентов, несет большие риски для безопасности, а продукты могут быть менее эффективными, пишет NS.

Другая проблема состоит в том, что компаундированные препараты нельзя продавать в розничных аптеках, где наблюдается наибольший дефицит. FDA заявило, что работает над расширением доступа к розничной торговле, но не предоставило никаких указаний на то, каким образом планирует это сделать, отмечает издание.