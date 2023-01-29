Рынок недвижимости, прогноз на 2023-2024 годы.

Для тех у кого стоит вопрос как же все-таки себя правильно повести в вопросе покупки или продаже недвижимости в нынешних условиях, появились официальные прогнозы о рынке недвижимости на 2023-2024 гг.

Все мы были свидетелями как с марта 2022 года перегрев на рынке недвижимости, который был в 2021, значительно поостыл. Как говорится, «сгустились краски» над собственниками и теми, кто надеется ими стать. И причиной этого волнения является последовательное повышение ключевой ставки с 0,25% до 3,75% с марта 2022 года по октябрь 2022 года.

Так вот по прогнозу Banque du Canada, Desjardins и Études économiques эта буря начнет утихать в 2023 году. Ключевая ставка должна достичь 4,25% в начале 2023 года, а к концу года она должна составить 3,75%. И в 2024 году ожидается ее снижение до 2,25%.

Так что для тех у кого сейчас плавающая процентная ставка (d’hypothèques variables), вы уже можете увидеть свет в конце туннеля. А для тех, кто хочет брать фиксированную ставку, срок амортизации ипотеки на 2 года кажется более привлекательным, чем на 5 лет.

Всегда важно знать, кому благоприятствует рынок — покупателям, продавцам или является ли рынок сбалансированным. Во время пандемии рынок был на стороне продавца. На данный момент продавцы потеряли свою сильную позицию. С ростом процентных ставок мы быстро перешли к почти сбалансированному рынку.