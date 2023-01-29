Рынок недвижимости, прогноз на 2023-2024 годы.

Для тех у кого стоит вопрос как же все-таки себя правильно повести в вопросе покупки или продаже недвижимости в нынешних условиях, появились официальные прогнозы о рынке недвижимости на 2023-2024 гг.
Все мы были свидетелями как с марта 2022 года перегрев на рынке недвижимости, который был в 2021, значительно поостыл.
Как говорится, «сгустились краски» над собственниками и теми, кто надеется ими стать.
И причиной этого волнения является последовательное повышение ключевой ставки с 0,25% до 3,75% с марта 2022 года по октябрь 2022 года.
Так вот по прогнозу Banque du Canada, Desjardins и Études économiques эта буря начнет утихать в 2023 году.
Ключевая ставка должна достичь 4,25% в начале 2023 года, а к концу года она должна составить 3,75%. И в 2024 году ожидается ее снижение до 2,25%.
Так что для тех у кого сейчас плавающая процентная ставка (d’hypothèques variables), вы уже можете увидеть свет в конце туннеля.
А для тех, кто хочет брать фиксированную ставку, срок амортизации ипотеки на 2 года кажется более привлекательным, чем на 5 лет.
Всегда важно знать, кому благоприятствует рынок — покупателям, продавцам или является ли рынок сбалансированным.
Во время пандемии рынок был на стороне продавца. На данный момент продавцы потеряли свою сильную позицию.
С ростом процентных ставок мы быстро перешли к почти сбалансированному рынку.
Если прислушиваться к прогнозам экономистов, по состоянию на 9 ноября Desjardins прогнозирует, что цены на недвижимость будут немного снижаться еще в течение нескольких месяцев, а затем стабилизируются до конца 2023 года.
ВАЖНЫЙ СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТОВ:
Не откладывайте покупку!
Если у вас есть планы и средства на покупку дома, квартиры или плекса, не отказывайтесь от покупки под предлогом, что цена через несколько месяцев может упасть.
Сегодняшний рынок позволяет вам поторговаться и договориться о цене.
Если вы все же решите подождать, оставайтесь в поиске ваших вариантов.
Экономисты и эксперты утверждают что в долгосрочной перспективе нельзя пессимистично относиться к предстоящему росту цен на недвижимость.
Временное колебание на рынке лишь не надолго это приостановило.
Мы живем в эпоху очень низкого уровня безработицы, и у нас один из самых высоких демографических темпов роста среди всех развитых стран.
Это серьезные основания полагать что цены в перспективе все равно будут расти.
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