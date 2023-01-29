Артишоки, что это такое, с чем их едят и три рецепта

Артишоки, откуда они родом, как их покупать и как готовить, чтобы было вкусно-вкусно. Три рецепта на закуску.

Артишоки подарены человечеству персами и турками. Именно из тех краёв они начали победное шествие по планете. Сегодня овощ этот выращивают по всему Средиземному морю, во французской Бретани, в США, в Южной Америке, да повсюду.

Бутоны артишоков могут быть размерам с кулак, а листочки как бы накладываются один на другой – похоже на черепичную крышу.

Цвет листочков артишока – либо слабо фиолетовый, либоб зеленый. И эти листочки-черепицу как раз в пищу и потребляют. Но мы едим и серединку – “донышко артишоков”. Вкус у артишока напоминает вкус орехов, считается изысканным.

Готовить артишоки просто: почистить от пуха – тычинок цветов, сварить с солью и уксусом. Вместо уксуса можно лимонный сок использовать.

Бываю очень мелкие артишоки. В Италии такие часто встречаются. Сорт таких артишоков в Италии зовется Моретти. Так вот их едят полностью – вместе со стеблем.

Когда покупаете артишоки, следите чтобы листочки были плотно сомкнуты, кончики не должны быть коричневыми. Коричневые кончики листьев артишока – признак того, что они залежались на прилавке! И вообще, не храните долго артишоки. При длительном хранении даже в холодильнике, овощ теряет сок и становится волокнистым. И после приготовления нельзя долго держать – лучше схрумкать артишок в день приготовления блюда.

И вот обещанные рецепты:

Артишоки с соусом из зелени

В первую очередь готовим соус из зелени пряной:

На 10 столовых ложек оливкового масла:

5 столовых ложек обычного уксуса

2 чайные ложки дижонской горчицы

2 столовые ложки зеленой травки (на выбор – хоть петрушка)

2 столовые ложки зеленого лука, мелко рубленого

Щепотку кервеля

Соль, черный и белый перец

Далее:

Все ингредиенты смешать, дать настояться полчасика.

Десяток артишоков окунуть в холодную соленую воду минуты на две, после чего достать и переложить в литра три соленой кипящей воды, куда залиты ложек столовых 10 уксуса.

Варить артишоки до готовности. А готовность артишоков определяется просто – если листочк легко отрываются.

Перевернуть артишоки и дать стечь воде. После чего класть на тарелку, обрывать по листочку и каждй листок обмакивать в соус, снимая мякоть зубами. В конце сьедается донце – его надо нарезать кубикими.

Артишоки под винегретным соусом

Весьма оригинальный рецепт, однако весьмa приятный, что есть, то есть. И полезный для здоровья.

Как готовить артишоки под винегретным соусом:

Сначала готовим соус: половина чайной ложки горчицы смешивается с двумя столовыми ложками винного уксуса и пятью столовыми ложками хорошего оливкового масла, затам всё это надо посолить, добавить щепотку сахара, поперчить и посыпать зеленой ароматной травкой (некоторые считают, что лучше всего петрушку добавить, но другие уверены, что лучше кинзы ничего пока не придумано)

Пять артишоков сорта Моретти или нечто подобное – свежих, спелых, нежных -чистим, и тут же натираем обильно лимонным соком

Доводим до кипения слегка подсоленную воду, в которую тоже добавлен лимонный сок (немного, буквально десяток капель на пол-литра воды), опускаем в воду артишоки

Варим на слабом огне минут пятнадцать. Они будут готовы, если легко прокалываются вилкой – как картошечка

Смешиваем артишоки с соусом винегретным

Подаём горячими или холодными, как гарнир к мясу – замечательны!

Запечёные артишоки

Артишок – как много в слове этом для сердца сплелось. И ещё один очень неплохой рецепт симпатичного блюда из артишоков. Готовится достаточно просто:

Берем пять артишоков. Моем, конечно, удаляем нижнюю четверть листьев, стебель чистим.

Разрезаем каждый артишок на три части вдоль – на три полоски.

Чистим луковицу, рубим довольно мелко.

Так же поступаем с долькой чеснока (или просто давим его в давильнице).

Нарубаем мелко полпучка петрушки.

Берем черный ржаной хлеб (если нет поблизости, то сойдет немецкий пумперникель). Режем кубиками. Вымачиваем быстренько хлеб в молоке.

Выкладываем в форму рубленый лук, чеснок и петрушку, а сверху кладем артишоки. На них – кубики хлеба вываливаем.

Поливаем лимонным соком (от одного лимона, примерно).

Ставим в духовку минут на 40-50.

Достаем и уплетаем за обе щеки.

В принципе, можно в гущу добавить ветчины. Тогда, конечно, о диете речь не идёт, но тоже вкусно. И можно добавить шалфея – хотя, не каждому шалфея по душе.