Недвижимость: пять вещей, которые нужно знать продавцу

Когда человек начинает процесс продажи своей собственности через брокера по недвижимости, он должен заполнить документ под названием « заявление продавца», в котором он указывает любую информацию, связанную с недвижимостью, которая может повлиять на ее стоимость.

Когда человек начинает процесс продажи своей собственности через брокера по недвижимости, он должен заполнить документ под названием « заявление продавца», в котором он указывает любую информацию, связанную с недвижимостью, которая может повлиять на ее стоимость.

У некоторых возникает соблазн опустить или уменьшить определенную информацию, чтобы облегчить продажу. Нужно ли все указывать в заявлении продавца ?

1. Обязательство

С 2012 года законы были ужесточены, чтобы обеспечить обязательство продавца по обеспечению прозрачности и подотчетности покупателя. Этот обязательный документ, предоставляемый брокерам по недвижимости, позволяет узнать историю собственности с различной информацией, такой как год ее постройки, работы по улучшению, замене и содержанию ее элементов, а также местность, осмотры, наличие вредных животных и любые другие аспекты или события, которые могут повлиять на ее стоимость.

2. Доверие и прозрачность

Для покупателя заявление продавца позволяет заключить сделку с полным пониманием ее сильных и слабых сторон и позволяет лучше установить ее стоимость, ее возможности и при необходимости спрогнозировать определенные расходы, определенные решения или определенные работы. Человек не должен отказываться от своей ответственности за покупку, хорошо зная состояние и риски собственности.

3. Судебное преследование и ответственность

Если вы не предоставите информацию, вы подвергнетесь судебному преследованию. Вы можете быть привлечены к ответственности в случае, если обнаруженные проблемы возникнут до продажи вашей собственности, даже если собственность была продана без юридического обеспечения. С другой стороны, когда вы сообщаете об инцидентах, ремонте или недостатках имущества в декларации продавца, покупатель проводит транзакцию осознанно и будет уверен, что совершит покупку с соответствующей информацией в руках.

4. Ошибки, которых следует избегать

Правильное заполнение декларации может избавить вас от дорогостоящих ошибок. Например, объявить о ремонте, предполагая, что была произведена полная замена, в то время как она является частичной, уменьшить упоминание о проблеме, например, заявить о влажности вместо утечки воды, ошибиться на несколько лет в замене кровли, противоречить себе или позволить другим поверить в это. ложная информация, например, непредставление определенной информации путем снятия флажков в отношении информации, подлежащей декларированию.

5. Продавать, не зная о собственности

В некоторых случаях бывает, что о недвижимости, подлежащей продаже, известно очень мало, как, например, в случае продажи недвижимости в порядке наследования. В этих случаях мы все равно должны заполнить декларацию продавца в меру своих знаний. Если какая-то информация отсутствует, мы можем прозрачно упомянуть обо всем этом, объяснив причины такого отсутствия информации или причины, по которым она является неполной.

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