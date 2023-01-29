Так сколько же людей жили на Земле за всю историю существования человека разумного?

Оказывается, за все сотни тысяч лет нашего существования на планете жили 108 миллиардов человек. Из них около 8 миллиардов живут и сегодня.

Только что стало известно об интересном социальном факте: Впервые в истории население Индии превысило население Китая. Таким образом, Индия стала самой многонаселённой страной мира.

А в связи с этим фактом в мировой прессе появились статьи с оценкой общей численности человечества за всю его историю. Действительно, довольно интересно — а сколько всего людей жили на Земле за тысячи лет существования человека, как «человека разумного»?

Любопытно, что подсчёты на серьёзной основе впервые были проведены в семидесятых годах прошлого века (первым сделал попытку известный американский фантаст Филипп Хосе Фармер в серии романов «Речной мир). Тогда же им был сделан вывод, с которым согласились многие эксперты, что на начало семидесятых годов на Земли проживали 75% от общего количества когда бы то ни было родившихся людей. То есть, скончались на тот момент 25% всех людей, когда-то живших на планете.

Сегодня эти данные, которые считались верными на протяжении полувека, уже опровергнуты. При всей невозможности сделать более-менее точные расчёты, сегодня всё же считается, что на Земле жили и живут около 108 миллиардов человек. То есть, столько человек родились за всё время существования человечества, и 8 миллиардов живы в этот момент.

В начале нашей эры, согласно этим предположениям, в Первом году нашей эры на всей Земле проживало примерно 300 миллионов человек (Кстати, в 14ом году нашей эры была проведена перепись населения в Римской империи, согласно данным которой, в империи проживали 45 миллионов человек — заметим, что Иисус Христос был среди этих жителей).. К 1200 году, примерно 450 миллионов (после чего численность, скорее всего, сократилась за счёт пандемий и лишений, вызванных войнами). Затем число жителей планеты постоянно увеличивается, и к середине 19 века переваливает за миллиард.

Отметим, что эти цифры не включают те сотни тысяч жителей, что проживали в очень давние времена — во-первых, невозможно даже чётко определить, где заканчивается «человек прямоходящий» и начинается «человек разумный». Во-вторых, всё же даже за сотни тысяч лет вряд ли до исторических времён родились более миллиона человек, а смертность была такой ужасающей с нашей точки зрения, что спорным является даже такой вопрос, как можно ли считать человека «жившим на Земле», если он умер сразу же после рождения.

Как бы то ни было, относительно точные расчёты и оценки на основе научного подхода позволяют сделать вывод о том, что всего на Земле во все времена родились около 108 миллиардов человек, из которых примерно 8 миллиардов живы и сегодня, то есть, менее 8 процентов об общего числа людей.