Представлена нейросеть для генерации музыки по текстовому описанию от Google

Google презентовала свою новую нейросетевую модель, которая используется для создания музыки MusicLM. Как сообщают представители компании, при помощи нее можно лишь напеть или же насвистеть любую мелодию, и тогда получится полноценная композиция.

Помимо этого, нейросеть может создавать мелодии по текстовому описанию, картинке или же образцу композиции. MusicLM была обучена на заранее загруженных ей файлов из 280 000 часов разной музыки. Аудиокомпозиция формируется в различном жанре в качестве 24 кГц.

В настоящее время в MusicLM в доступе только демо из множества композиций. Исходный код собираются представить уже в этом году.

Пользователи могут попросить ИИ сочинить трек по словесному описанию (например, “очаровательная джазовая песня с запоминающимся соло на саксофоне” или “берлинское техно 90—х с низкими басами”) или просто напев или даже насвистев желаемую мелодию.

Google пока не готова сделать работу с новой ИИ-моделью общедоступной из-за нежелания получать иски, связанные с авторским правом, ведь зачастую достаточно нескольких нот, чтобы объявить композицию плагиатом и выдвинуть претензии. Возможно, в перспективе созданная ИИ музыка получит особый правовой статус — в сфере изобразительного искусства уже наметилось активное сопротивление сообщества.