На Apple подали в суд из-за сбора данных пользователей iPhone

Потребители хотят судиться с Apple за несоблюдение компанией обязательств по обеспечению конфиденциальности пользователей

В настройках конфиденциальности есть запрет на такие действия, но запись личной информации и всех действий пользователей продолжается, несмотря на их протесты. Компания потом может использовать полученные сведения ради личной выгоды, о чем сообщают исследования Mysk.

Американка в иске отметила, что Apple хорошо известно, какие приложения используют владельцы iPhone, сколько времени затрачивают на поиск нужной информации, а также это касается переходов по рекламным ссылкам. Стоит отметить, что это не единственное обращение в суд с жалобами на компанию.

Многие люди считают, что она просто игнорирует свои обещания и правила. Маркетинг Apple не соответствует реальности, а раньше пользователи iPhone говорили, что размер экрана отличается от рекламы, да и технические параметры устройств явно преувеличены, что особо касается защиты от воды.

Пока компания не отреагировала на предстоящую судебную тяжбу, а эксперты уверены, что она может заявить о выполнении правил, так как данные пользователей не передаются третьей стороне.