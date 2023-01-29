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Новости На Apple подали в суд из-за сбора данных пользователей iPhone

На Apple подали в суд из-за сбора данных пользователей iPhone

Виктория Христова Янв 29, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи На Apple подали в суд из-за сбора данных пользователей iPhone отключены 33 Просмотров

Потребители хотят судиться с Apple за несоблюдение компанией обязательств по обеспечению конфиденциальности пользователей

В настройках конфиденциальности есть запрет на такие действия, но запись личной информации и всех действий пользователей продолжается, несмотря на их протесты. Компания потом может использовать полученные сведения ради личной выгоды, о чем сообщают исследования Mysk.

Американка в иске отметила, что Apple хорошо известно, какие приложения используют владельцы iPhone, сколько времени затрачивают на поиск нужной информации, а также это касается переходов по рекламным ссылкам. Стоит отметить, что это не единственное обращение в суд с жалобами на компанию.

Многие люди считают, что она просто игнорирует свои обещания и правила. Маркетинг Apple не соответствует реальности, а раньше пользователи iPhone говорили, что размер экрана отличается от рекламы, да и технические параметры устройств явно преувеличены, что особо касается защиты от воды.

Пока компания не отреагировала на предстоящую судебную тяжбу, а эксперты уверены, что она может заявить о выполнении правил, так как данные пользователей не передаются третьей стороне.

 

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