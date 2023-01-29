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Новости В Ванкувере ввели новый налог для финансирования ЧМ-2026
Футбол

В Ванкувере ввели новый налог для финансирования ЧМ-2026

Виктория Христова Янв 29, 2023 Новости, Спорт Комментарии к записи В Ванкувере ввели новый налог для финансирования ЧМ-2026 отключены 34 Просмотров

Посетители и гости гостеприимного Ванкувера будут платить дополнительный 2,5-процентный налог на краткосрочное проживание, чтобы помочь покрыть расходы на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году.

Начиная с 1 февраля, муниципальный и региональный районный налог (MRDT) будет взимать дополнительные 2,5 доллара с каждых 100 долларов, уплаченных за краткосрочное проживание, включая оплату гостиничных номеров, сообщает The Province.

Новый налог будет действовать в течение семи лет до 2030 года и может принести около 230 миллионов долларов дохода, чтобы помочь оплатить планирование, организацию и проведение матчей ЧМ-2026 в городе.

Прошлым летом ФИФА объявила Ванкувер одним из 16 городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2026 года. Другие города включают Торонто, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Даллас, Атланту, Канзас-Сити, Бостон, Филадельфию, Хьюстон, Майами, Нью-Йорк / Нью-Джерси, Мехико, Монтеррей и Гвадалахару.

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