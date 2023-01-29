Премьер Канады призвал бороться с антисемитизмом и расизмом в память о Холокосте

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января

Необходимо продолжать борьбу с антисемитизмом, расизмом и дискриминацией, с которыми по-прежнему сталкиваются евреи и другие народы. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Трюдо также рассказал о действиях, предпринятых его правительством в области памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом, включая созыв национального саммита по антисемитизму в Канаде и принятие рабочего определения антисемитизма, разработанного Международным альянсом памяти жертв Холокоста.

“В 2023 году Холокост нам кажется все более далеким событием, поэтому слушать истории переживших Холокост и делать из них выводы сейчас как никогда важно, – сказал он. – Просто сказать “больше никогда” уже недостаточно. Мы также должны принимать конкретные меры в борьбе с дискриминацией, ненавистнической риторикой и расизмом, с которыми продолжают сталкиваться евреи и другие народы”.

Назвав антисемитизм “канарейкой в угольной шахте зла”, Трюдо сказал, что его правительство будет работать над национальным планом по борьбе с ненавистью. “Антисемитизм – это не проблема, которую еврейская община должна решать в одиночку. Это задача каждого, особенно правительств “, – сказал он.

Трюдо отметил, что в Международный день памяти жертв Холокоста жители Канады вспоминают не только миллионы погибших евреев, но и цыган, славян, людей с ограниченными возможностями, представителей сексуальных меньшинств, религиозных общин и политических деятелей, убитых нацистами и их пособниками.

Трюдо говорил о борьбе с ненавистью в Интернете — усилия, которые Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, назвала приоритетом для Европейского союза.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. В этот день в 1945 году Красная армия освободила заключенных концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев.