Телеведущий Fox News предложил освободить Канаду от ее премьера

Освободить Канаду от ее премьер-министра Джастина Трюдо предложил 28 января в ходе программы Tucker Carlson Today на канале Fox News ее ведущий Такер Карлсон.

Карлсон раскритиковал действия правительства Канады в ходе протестов дальнобойщиков в 2022 году. Он заявил, что Трюдо ведет себя как диктатор.

Затем телеведущий предложил вместо Украины направить вооруженные силы США на север, чтобы освободить Канаду от Трюдо.

Такер Суонсон Карлсон – политический обозреватель из США, ведущий авторской передачи на Fox News «Вечерний Такер Карлсон». Какое-то время назад он был создателем и редактором новостного сайта The Daily Caller. Импозантный мужчина в смокинге и с бабочкой или обычным галстуком на шее любит брать интервью у известных людей, и порою ставит их в неловкое положение своими каверзными вопросами…

«Почему мы должны отступать и позволять нашему крупнейшему торговому партнеру, стране, с которой у нас самая длинная граница… почему мы должны позволять ей становиться Кубой?» Карлсон продолжил. — Да, почему бы нам его не освободить?