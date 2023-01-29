Канадец извинился за то, что не смог убить мужа Пелоси

Извинения за «недоделанную работу», которая подразумевает убийство супруга бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, принес нападавший, 29 января сообщает KTVU FOX 2.

Журналистам телевизионного канала поступил запрос на разговор от канадца Дэвида Депейпа, который сейчас находится в тюрьме по обвинению в покушении на убийство мужа Пелоси. Неожиданно для телевизионщиков он попросил прощения.

«Я хочу извиниться перед вами. Я все испортил… Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, никто другой не виноват. Я должен был лучше подготовиться», — заявил Депейп.

Напомним, в 2022 году 42-летний канадец проник в дом мужа Пелоси, пока та была в Вашингтоне. Он нанес множество ударов молотком по рукам и голове, мужчина получил серьезные травмы и попал в больницу. Но доделать начатое преступник не смог — его остановила полиция. Отметим, супругу Нэнси Пелоси 82 года.

Теперь Депейпу грозит до 50 лет заключения за нападение на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо государства.

Мотивы преступления не разглашают, но в Белом доме практически сразу заявили о том, что Депейп был сторонником протестующих в Капитолии и якобы выкрикивал: «Где Нэнси?». Именно такой лозунг кричали во время беспорядков у Капитолия. Однако, общественность сомневается в расположении преступника к политике экс-президента США Дональда Трампа.