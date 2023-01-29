Канадец извинился за то, что не смог убить мужа Пелоси

Журналистам телевизионного канала поступил запрос на разговор от канадца Дэвида Депейпа, который сейчас находится в тюрьме по обвинению в покушении на убийство мужа Пелоси. Неожиданно для телевизионщиков он попросил прощения.
«Я хочу извиниться перед вами. Я все испортил… Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, никто другой не виноват. Я должен был лучше подготовиться», — заявил Депейп.
Напомним, в 2022 году 42-летний канадец проник в дом мужа Пелоси, пока та была в Вашингтоне. Он нанес множество ударов молотком по рукам и голове, мужчина получил серьезные травмы и попал в больницу. Но доделать начатое преступник не смог — его остановила полиция. Отметим, супругу Нэнси Пелоси 82 года.
Теперь Депейпу грозит до 50 лет заключения за нападение на члена семьи должностного лица США и попытке похитить должностное лицо государства.
Мотивы преступления не разглашают, но в Белом доме практически сразу заявили о том, что Депейп был сторонником протестующих в Капитолии и якобы выкрикивал: «Где Нэнси?». Именно такой лозунг кричали во время беспорядков у Капитолия. Однако, общественность сомневается в расположении преступника к политике экс-президента США Дональда Трампа.