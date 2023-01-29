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Общество Криминал Арестован самый разыскиваемый преступник в Квебеке
Charbonneau
Шарбоно. Какая рожа! (на нём не наручники, а ювелирные браслеты. Но теперь он уже в наручниках. Фотография из его Инстраграма).

Арестован самый разыскиваемый преступник в Квебеке

Megan Jorgensen Янв 29, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля Оставить комментарий 202 Просмотров

В Мексике арестован самый разыскиваемый преступник Квебека. И тут же выдан Канаде

Блэйк Шарабано, самый разыскиваемый преступник в Квебеке, препровождается в провинцию.

Субботним вечером, 28 января, Служба Безопасности Квебека (Sûreté du Québec – SQ) уведомила общественность об аресте Блейка Шарбоно (Blake Charbonneau), имя которого фигурировало в списке самых разыскиваемых преступников. Шарбоно, которому тридцать пять лет, проживал в Лавале, где он занимался сутенёрством. Он неоднократно совершал акты насилия по отношению к женщинам, включая физические нападения и акты сексуального насилия, причём все преступления совершались с применением огнестрельного или холодного оружия.

Шарбоно удалось временно скрыться от правосудия, местоположение его было неизвестно в течение года, но, как оказалось, он укрылся в Мексике, где местные органы правопорядка, в конце концов, его и арестовали. Вечером в субботу он был доставлен в Торонто, откуда в настоящее время (на воскресное утро) препровождается наземным путём в Квебек.

Неизвестны детали ареста, неизвестно, каким образом он был обнаружен, насколько решающей оказалась помощь от Службы безопасности Квебека в розыске преступника.

Имя Шарбоно находилось также и в списке самых опасных преступников Канады. За информацию об его местонахождении, которая привела бы к аресту, была назначена награда в 50 тысяч долларов.

Так будет с каждым, если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет!

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