Арестован самый разыскиваемый преступник в Квебеке

В Мексике арестован самый разыскиваемый преступник Квебека. И тут же выдан Канаде

Блэйк Шарабано, самый разыскиваемый преступник в Квебеке, препровождается в провинцию.

Субботним вечером, 28 января, Служба Безопасности Квебека (Sûreté du Québec – SQ) уведомила общественность об аресте Блейка Шарбоно (Blake Charbonneau), имя которого фигурировало в списке самых разыскиваемых преступников. Шарбоно, которому тридцать пять лет, проживал в Лавале, где он занимался сутенёрством. Он неоднократно совершал акты насилия по отношению к женщинам, включая физические нападения и акты сексуального насилия, причём все преступления совершались с применением огнестрельного или холодного оружия.

Шарбоно удалось временно скрыться от правосудия, местоположение его было неизвестно в течение года, но, как оказалось, он укрылся в Мексике, где местные органы правопорядка, в конце концов, его и арестовали. Вечером в субботу он был доставлен в Торонто, откуда в настоящее время (на воскресное утро) препровождается наземным путём в Квебек.

Неизвестны детали ареста, неизвестно, каким образом он был обнаружен, насколько решающей оказалась помощь от Службы безопасности Квебека в розыске преступника.

Имя Шарбоно находилось также и в списке самых опасных преступников Канады. За информацию об его местонахождении, которая привела бы к аресту, была назначена награда в 50 тысяч долларов.

Так будет с каждым, если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет!