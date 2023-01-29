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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Стартанули 6 пилотных программ иммиграции в Квебеке, часть первая.

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Стартанули 6 пилотных программ иммиграции в Квебеке, часть первая.

Svitlana Matviyenko Янв 28, 2023 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 50 Просмотров

Провинция Квебек обладает своей программой иммиграции, причем направленной на франкофонное население. Поговорим, о следующих шести программах, которые заново открыла провинция Квебек в этом году.

  1. Программа коллективного спонсорства беженцев отдельной группой частных лиц от 2 до 5 человек или организацией. Максимальная квота по этой программе 825 человек. Программа принимает заявки с 9 мая по 6 июня 2023 года.
  2. Программа для бизнесменов. Ее целью является привлечь деловых людей, которые могут:
  • создать инновационный бизнес в Квебеке (одно из требований это заручиться письмом-поддержкой от предприятия инкубатора, предоставить бизнес-план, набрать минимум 41 балл из 85 и продемонстрировать знание французского от уровня 7 и выше).

или

  • купить существующий бизнес в Квебеке. Требования к бизнесменам продемонстрировать минимум 900 тысяч долларов наличных средств, предоставить бизнес-план, иметь контрольный пакет акций купленного предприятия, активно участвовать в развитии вновь приобретенного бизнеса, набрать мин 61 балл из 95 и продемонстрировать знание французского от уровня 7 и выше (бизнес связанный с покупкой и арендой жилья, производство и распространение товаров для взрослых, заем денег на выплаты зарплат – не считается бизнесом в рамках этой программы)

Программа уже открыта с 28 декабря 2022 года и закроется только 31 декабря 2023. Квот на эту программу не установлено.

  1. Программа частных предпринимателей. Эта программа подходит тем, кто планирует жить и работать в Квебеке, предоставляя профессиональные услуги населению и организациям. Одно из требований продемонстрировать минимум 100 тысяч долларов средств на счету, внести депозит в правительство Квебека в размере до 50 тысяч долларов, набрать минимум 63 балла из 107 и конечно продемонстрировать знание французского от уровня 7 и выше.

Программа уже открыта с 28 декабря 2022 года и закроется только 31 декабря 2023. Квот на эту программу не установлено.

 

  1. Программа на ПМЖ для работников пищевкусовой промышленности. Программа была создана в период пандемии и до сих пор не потеряла своей актуальности. Период подачи документов с 28 декабря 2022 по 31 октября 2023 года. В год по этой программе набирают только 600 человек. Какие требования к этой программе?
  • иметь от 24 месяцев опыта работы на одной из должностях: мясники, рабочие по обработке еды и напитков, рабочие по обработке морских продуктов, профессиональные обработчики продуктов (чистильщики), операторы машин по промышленной обработке еды и напитков, собиратели куриц (есть и такая должность в Канаде), рабочие заводов по обработке рыбы, рабочие по производству еды или напиток
  • знание французского от уровня 7 и выше
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО работать на одной из специальностях на момент подачи и рассмотрения документов.

В следующем выпуске мы рассмотрим программы на ПМЖ для медработников и специалистов в информацион

ных технологиях.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

 

T : 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

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