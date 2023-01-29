Иммиграция с Александрой Мельниковой. Стартанули 6 пилотных программ иммиграции в Квебеке, часть первая.

Провинция Квебек обладает своей программой иммиграции, причем направленной на франкофонное население. Поговорим, о следующих шести программах, которые заново открыла провинция Квебек в этом году.

Программа коллективного спонсорства беженцев отдельной группой частных лиц от 2 до 5 человек или организацией. Максимальная квота по этой программе 825 человек. Программа принимает заявки с 9 мая по 6 июня 2023 года. Программа для бизнесменов . Ее целью является привлечь деловых людей, которые могут:

создать инновационный бизнес в Квебеке (одно из требований это заручиться письмом-поддержкой от предприятия инкубатора, предоставить бизнес-план, набрать минимум 41 балл из 85 и продемонстрировать знание французского от уровня 7 и выше).

или

купить существующий бизнес в Квебеке. Требования к бизнесменам продемонстрировать минимум 900 тысяч долларов наличных средств, предоставить бизнес-план, иметь контрольный пакет акций купленного предприятия, активно участвовать в развитии вновь приобретенного бизнеса, набрать мин 61 балл из 95 и продемонстрировать знание французского от уровня 7 и выше (бизнес связанный с покупкой и арендой жилья, производство и распространение товаров для взрослых, заем денег на выплаты зарплат – не считается бизнесом в рамках этой программы)

Программа уже открыта с 28 декабря 2022 года и закроется только 31 декабря 2023. Квот на эту программу не установлено.

Программа частных предпринимателей. Эта программа подходит тем, кто планирует жить и работать в Квебеке, предоставляя профессиональные услуги населению и организациям. Одно из требований продемонстрировать минимум 100 тысяч долларов средств на счету, внести депозит в правительство Квебека в размере до 50 тысяч долларов, набрать минимум 63 балла из 107 и конечно продемонстрировать знание французского от уровня 7 и выше.

Программа уже открыта с 28 декабря 2022 года и закроется только 31 декабря 2023. Квот на эту программу не установлено.

Программа на ПМЖ для работников пищевкусовой промышленности . Программа была создана в период пандемии и до сих пор не потеряла своей актуальности. Период подачи документов с 28 декабря 2022 по 31 октября 2023 года. В год по этой программе набирают только 600 человек. Какие требования к этой программе?

иметь от 24 месяцев опыта работы на одной из должностях: мясники, рабочие по обработке еды и напитков, рабочие по обработке морских продуктов, профессиональные обработчики продуктов (чистильщики), операторы машин по промышленной обработке еды и напитков, собиратели куриц (есть и такая должность в Канаде), рабочие заводов по обработке рыбы, рабочие по производству еды или напиток

знание французского от уровня 7 и выше

ОБЯЗАТЕЛЬНО работать на одной из специальностях на момент подачи и рассмотрения документов.

В следующем выпуске мы рассмотрим программы на ПМЖ для медработников и специалистов в информацион

ных технологиях.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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