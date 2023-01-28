Уже никто никуда не летит? Или всё-таки по чуть-чуть самолёты летают?

Погода побивает рекорды толщины снежного покрова. А пассажирские самолёты бъют рекорды отмены авиарейсов и их задержки.

Очередная метель обрушилась на Квебек и, вот уже в который раз в эту зиму, десятки рейсов отменены или отложены (причём зачастую рейсы откладываются на неопределённое время, так что если вы собрались в полёт на юг, переждать непогоду, сверяйтесь с данными, которые относятся к вашему рейсу — всё может резко измениться).

Отмена касается как внутренних рейсов, так и международных. Руоводество монреальского аэропорта Пьер-Элиотт-Трюдо (он же — Дорваль(, уведомило, что в пятницу, 27 января, более 50 рейсов не прибыли в аэропорт или же не взлетели, и все по погодным условиям. Выделить какую-то одну компанию нельзя, так как пострадали все, но отменены рейсы на Кубу, в Мексику, на Багамы, не говоря о полётах в Торонто или в Ванкувер.

И монреальский аэропорт настоятельно советует пассажирам (опять! Хотя не «опять», а снова) прибывать на посадку за три часа до объявленного вылета. Впрочем, одновременно администрация аэропорта рекомендует проверить данные о времени вылета вашего рейса на официальном сайте аэропорта: Официальный сайт монреальского аэропорта. Эти данные обновляются в реальном времени. Надо сказать, что на момент написания этой заметки бОльшая часть рейсов всё же проходит по плану, хотя отменённых и отложенных тоже достаточно.