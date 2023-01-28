Индия вышла на первое место в мире по количеству жителей, вытеснив Китай на второе место

Население Индии достигло 1 миллиарда 417 миллионов человек, а население Китая сократилось до 1 миллиарда 412 миллионов человек.

По данным нескольких организаций и ассоциации, подсчитывающих население разных стран, в конце 2022 года Индия вытеснила Китай на второе место по числу жителей, так как на конец года в этой стране проживали 1.417.000.000 человек. Тогда как в Китае насчитывалось лишь 1.412.000.000 жителей.

Более того, согласно данным ЮНЕСКО, цифры немного иные, но общей картины не меняют, наоборот, разница ещё ощутимей. По мнению ЮНЕСКО, на 18 января в Индии проживает 1.423.000.000 человек, а в Китае всего лишь 1.411.000.000.

Ещё в ноябре 2022 года статистики предсказали, что в этом году Индия станет самой многочисленной страной в мире, но предполагали, что она обгонит Китай к началу апреля. Но международные наблюдатели не учли фактор сокращения населения Китая, которое, согласно официальным данным правительства, сократилось более, чем на миллион человек в течение последнего года, тогда как население Индии продолжало расти. По заявлению Национального Статистического Бюро, население Китая сократилось впервые с 1961 года. В Индии же половина жителей не достигла тридцатилетнего возраста, что приводит к безработице и эмиграции миллионов жителей в другие страны (в том числе, в Канаду).

По подсчётам учёных, к 2050 году население Индии достигнет 1 миллиарда 700 миллионов человек, тогда как население Китая сократится до 1 миллиарда 300 миллионов (все цифры примерные и разница может составить несколько десятков миллионов человек).

Эксперты ООН считают, что лишь восемь стран увеличат своё население между 2023 и 2050 годом, это Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания. Ни Канада, ни США, ни другие многонаселённые страны (хотя Канаду к многонаселённым отнести, конечно, нельзя) не смогут этим похвастаться.