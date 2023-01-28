В Иерусалиме напали на синагогу, есть жертвы

Совершено нападение на синагогу в иерусалимском районе Неве-Яков, 27 января сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что нападавший стрелял из проезжавшего автомобилям из автоматического оружия. Террорист нейтрализован, но мог быть не один. Данные уточняются. Спецназ проводит операцию. Террорист вошел в синагогу и расстрелял прихожан. 7 убитых, 15 раненых. Один из гражданских застрелил нападавшего.

На месте работают силы полиции, ведется поиск сообщников террориста. Напомним, 26 января армия обороны Израиля провела спецоперацию против группировки «Исламский джихад» в лагере Дженин на Западном берегу реки Иордан.

В Дженине израильтяне столкнулись с сопротивлением боевиков. В результате перестрелки были убиты по меньшей мере 9 членов группировки, 16 человек ранены. Ночью по Израилю было нанесено несколько ударов ракет. Сработал «Железный купол».

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выступил с осуждением теракта, произошедшего 27 января в Восточном Иерусалиме. Об этом он написал в своем Twitter.

«Совершить атаку на верующих в синагоге в День памяти жертв Холокоста и во время шаббата — это ужасно. Мы поддерживаем наших израильских друзей», — подчеркнул он.

«Всестороннюю помощь» окажут США Израилю в связи с терактом у синагоги в Восточном Иерусалиме, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 27 января, сообщает пресс-служба администрации США.

Жан-Пьер заявила, что США «шокированы и опечалены» гибелью людей и решительно осуждают теракт. Она подчеркнула, что нападение произошло в день памяти жертв Холокоста.

По ее словам, США «будут оказывать всестороннюю поддержку правительству и народу Израиля» в помощи раненым и привлечении преступников к ответственности.