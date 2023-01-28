В Британии считают, что принц Гарри должен присутствовать на коронации

Около 60 процентов взрослых британцев считают, что герцогу Сассекскому следует присутствовать на церемонии коронации короля Карла III, показал опрос общественного мнения Ipsos, 27 января пишет газета Evening Standard.

Опрос Ipsos, проведенный для The Standard, также показал, что 30% опрошенных считают, что принца не следует приглашать.

Опрос выявил связь между возрастом респондентов и их мнением по вопросу стоит или нет приглашать принца Гарри на коронацию его отца.

Три четверти опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет считают, что принца следует пригласить, при этом 15% высказались против.

В возрастной группе от 35 до 54 лет 65% поддерживает Гарри в получении приглашения, и 26% придерживаются противоположной точки зрения.

Однако среди возрастной группы старше 55 лет распределение составило: 47% «стоит» и 42% «не стоит».

Напомним, коронация короля Великобритании Карла III состоится 6 мая. Ряд высокопоставленных политиков попросили принца Гарри и Меган Макрл воздержаться от присутствия на коронации. Также сообщалось, что не хотят видеть их в числе гостей и члены королевской семьи.

Коронация и помазание короля Карла III 6 мая станут частью праздничных выходных, которые включают в себя процессию из Букингемского дворца, выход на балкон и концерт в Виндзорском замке.

В Букингемском дворце заявили, что служба, которую проведет архиепископ Кентерберийский, «будет отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, в то же время опираясь на давние традиции и зрелищность».