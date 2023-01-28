В Британии считают, что принц Гарри должен присутствовать на коронации

Опрос Ipsos, проведенный для The Standard, также показал, что 30% опрошенных считают, что принца не следует приглашать.
Опрос выявил связь между возрастом респондентов и их мнением по вопросу стоит или нет приглашать принца Гарри на коронацию его отца.
Три четверти опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет считают, что принца следует пригласить, при этом 15% высказались против.
В возрастной группе от 35 до 54 лет 65% поддерживает Гарри в получении приглашения, и 26% придерживаются противоположной точки зрения.
Однако среди возрастной группы старше 55 лет распределение составило: 47% «стоит» и 42% «не стоит».
Напомним, коронация короля Великобритании Карла III состоится 6 мая. Ряд высокопоставленных политиков попросили принца Гарри и Меган Макрл воздержаться от присутствия на коронации. Также сообщалось, что не хотят видеть их в числе гостей и члены королевской семьи.
Коронация и помазание короля Карла III 6 мая станут частью праздничных выходных, которые включают в себя процессию из Букингемского дворца, выход на балкон и концерт в Виндзорском замке.
В Букингемском дворце заявили, что служба, которую проведет архиепископ Кентерберийский, «будет отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, в то же время опираясь на давние традиции и зрелищность».