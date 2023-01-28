Юбилей «Женитьбы Фигаро» на сцене театра «Ленком Марка Захарова»

Всё началось во Франции. Именно в ней, в приснопамятном 1723 году, родился Пьер Огюстен Карон де Бомарше. Которому в голову пришла светлая идея написать пьесу. Нет, лучше трилогию, о пройдохе – слуге Фигаро.

Всё началось во Франции. Именно в ней, в приснопамятном 1723 году, родился Пьер Огюстен Карон де Бомарше. Которому в голову пришла светлая идея написать пьесу. Нет, лучше трилогию, о пройдохе – слуге Фигаро. Оригинальность второй пьесы этой самой трилогии заключается в том, что всё действие, которое разворачивается в ней, происходит в один-единственный день. В день свадьбы Фигаро и очаровательной Сюзанны.

Казалось, ну что интересного может произойти в один день? А ведь может! И суд, и свидания, и обманы, и шутки, и заговоры… И в центре всего этого – Фигаро: насмешливый, настойчивый, ловкий, неистощимый в запутывании и распутывании интриг, никогда не теряющийся и не унывающий! В общем, тот, кто найдет всегда и изо всего выход!

Естественно, что такая вот чудесная пьеса просто-таки просилась на театральные подмостки. И впервые она была поставлена на сцене «Comedie Francaise». Но вскоре пьеса была запрещена. Все же, дерзкие речи, критика режима, практически революция в рамках театрального действа. Нет, это не понравилось.

А раз Запад против, то она, безусловно появляется в России. На самых различных сценах. Описывать можно долго, спектаклей была тьма по всей стране!

Очередь дошла и до Валентина Николаевича Плучека, который, собственно, и поставил этот спектакль на сцене Московского театра Сатиры. Миронов, Васильева, Ширвиндт, сменивший Гафта, Пельтцер и Аросева в роли Марселины, Высоковский… Кто не смотрел – настоятельно рекомендую найти запись и отдохнуть душой! Но… Все мы помним, что случилось с Андреем Мироновым в Риге в финале этого самого спектакля… «Фигаро» больше не играли на подмостках Театра Сатиры.

Это было неправильно. И тогда за дело взялся Гений. Да-да, Марк Анатольевич Захаров, потрясающий режиссер и близкий друг Андрея Миронова. Напомню на секунду: 1993 год. Непростое время во всех политических аспектах в стране. А на сцене – залп вначале и залп в конце. Но залп иного рода: залп, вводящий нас в атмосферу танцев, зажигательной музыки потрясающе ярких костюмов, факелов, бенгальских огней… В общем, карнавал эмоций в соответствующем декоре!

Но не только это! Французская революция в образе крестьян, солдат и девушки La Liberté со знаменитой картины Делакруа «Свобода, ведущая народ», так оригинально и гармонично вписываются в этот разноцветный фейерверк, что совершенно не заметна политическая подоплека, которую углядели давным-давно. Не сцене – действо! Просто великолепное действо и не более.

Действо, которое мне посчастливилось увидеть, я лицезрела в золотом, как сегодня принято говорить, составе. Хотя при Марке Анатольевиче все составы были уникальными, золотыми, тщательно выверенными и подобранными согласно его замыслу и его видению того спектакля, который он ставил.

Так вот, о золотом составе. Не хочу сравнивать, но на ум приходят лишь эпитеты сравнения с нынешним, 118-м наугад, вкривь и вкось сформированным… даже не составом… Просто группой людей, в которой никто не чувствует друг друга, отчего на сцене происходит такая толчея, которую можно было наблюдать разве что на одесском «Привозе» в лохматые советские времена…

Итак, о составе! Александр Лазарев – легок и непосредственен, как-то очень грамоничен. Особенно в сравнении… А впрочем, ладно… И так все понятно. Очень неплоха Наталья Щукина, замены и аналогии которой сейчас совершенно не найдено. Ибо она – идеальная Сюзанна. Дмитрий Певцов… Ему, конечно, выпала сложнейшая задача – соответствовать совершенно неподражаемому Андрею Миронову, переплюнуть которого сложно. Но в данном случае, как мне кажется, Дима надел на Фигаро некие свои одежды рубахи-парня, чем, собственно, и расположил зрителя. Я не раз себя ловила на мысли, что это Дима, а не Фигаро, хотя играл он отлично.

Ну, и, самый любимый персонаж и самая любимая актриса – Александра Захарова! Она – неповторима, и не потому, что любима. А потому, что повторить, скопировать ее, невозможно. Потому что человек на сцене за полтора часа проживает совершенно новую, совершенно потрясающую жизнь, выкладываясь на 100%. Именно – от начала и до конца. Правда, были моменты, когда я не могла отделаться от мысли, что она всё та же Фимка из “Формулы любви”, которая хочет большой, но чистой любви и приносит бланманже с киселём…

Мне посчастливилось, мне выпала удача посмотреть этот спектакль не однажды и на разных сценах-подмостках. И не однажды – в Израиле. А там – всё не так! Ибо, в театре нет оркестровой ямы! Да-да, так бывает, люди! И музыканты, весело и шумно расположившись в первом ряду, играли прямо из зрительного зала! И знаете, это было совершенно иное чувство, совершенно иное впечателение! Да и артистам, как мне показалось, это было в диковинку, но не мешало, а наоборот, веселило и расслабляло.

Сегодня, спустя 30 лет, очень неприятно читать отзывы о полном диссонансе состава, о размазанности сцен, о скомканности сюжета… О полном несоответствии сегодняшнего спектакля оригинальному, захаровскому. Но вы знаете, давайте смотреть на это и под другим углом. Меня эти отзывы в некоторой степени радуют. По ряду причин. Поясню! Во-первых, это явно свидетельствует о том, что зритель умеет отличить оригинал от подделки и профессионализм от самодеятельности. Во-вторых, опять-таки явно, люди знают и ценят постановку именно Марка Анатольевича. В-третьих, никогда зеленая молодость не переплюнет опыт и зрелость. Во всех профессиях, молодой специалист – дилетант. И сцена – не исключение из этого правила.

А значит, такой бардак временен и конечен. Не помню кто ( а, может, даже я) сказал, что «любой раздел сулит развал». И чтобы этого не произошло, нужно склеивать, соединять, восстанавливать, возвращать к истокам. И это произойдет, я точно знаю. И абсолютно точно знаю, что будет в моей жизни еще шанс подарить моей любимой графине Альмавиве ее любимые желтые розы (когда-то меня заверили, что это ее любимые цветы, с тех пор я дарю ей только их).

И вновь смешается глас рассудка с легким блеском болтовни, а на сцене будет именно тот спектакль, которых срежиссировал Гений и Маэстро! Временный и очень узколобый повелитель обязательно обратится в прах! А творениям Марка Анатольевича – жить в веках!