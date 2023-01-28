Дефицит бюджета Канады снизился по сравнению с прошлым годом

Дефицит канадского бюджета снижается

Дефицит бюджета Канады за первые восемь месяцев финансового года составил 3,6 млрд долларов, объявили в правительстве Канады, 27 января передает CTV News.

В минувшем году за аналогичный период дефицит составлял $73,7 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года государственные доходы выросли на $35,5 млрд, или 14,8%. Расходы снизились на $40,4 млрд (13, 9%).

Расходы по обслуживанию государственного долга за год выросли на $6,1 млрд (на 36,8%). В министерстве финансов это объясняют повышенной инфляцией и ростом процентных ставок.

А министр экономики Канады Христи Фриланд 18 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявила, что экономические власти стран Большой семерки не контролируют спад экономики после коронавируса, они не способны ответить на вопрос, следует ли ожидать снижения темпов инфляции, не способны контролировать мировые логистические цепочки поставки товаров