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Общество Здоровье, медицина Опрос показал, что канадцев пугает состояние здравоохранения

Опрос показал, что канадцев пугает состояние здравоохранения

Виктория Христова Янв 28, 2023 Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Опрос показал, что канадцев пугает состояние здравоохранения отключены 48 Просмотров

Большинство канадцев обеспокоены состоянием системы здравоохранения, следует из результатов опроса, проведенного аналитической компанией Leger и Ассоциацией канадских исследований, 27 января передает CTV.

 

Признались, что состояние здравоохранения страны их беспокоит 86% опрошенных. В Атлантической части Канады таких оказалось 94%. В сельских районах их 90%.

Качество медицинской помощи беспокоит 67% канадцев, в Восточной Канаде этот показатель достигает 81%. В целом, 54% канадцев считают, что система здравоохранения в провинциях хорошая, а 43% считают, что она плохая или очень плохая.

Не хотят дальнейшей приватизации систем здравоохранения провинций 53% опрошенных. По мнению 69% канадцев власти в провинциях вкладывают в здравоохранение недостаточно много средств.

В опросе приняли участие 1554 взрослых гражданина Канады.

Как отмечает телеканал, в соседних США качеством здравоохранения довольны 74%. В ходе аналогичного опроса они оценили свою систему здравоохранения как хорошую или очень хорошую.

 

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