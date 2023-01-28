В Канаде рожающую женщину отправили из больницы домой

Таре Люс из Канады пришлось рожать в домашних условиях после того, как в больнице их попросили еще погулять, хотя схватки уже начались, 27 января передает CBC.

У 28-летней Тары Люс роды начались 20 декабря примерно в 8 утра. Они вместе с мужем отправились в больницу Йорктона и прибыли туда около 2 часов дня. Однако в больнице им предложили еще погулять. Телеканал отмечает, что температура на улице в это время опускалась до –40°C.

«Они попросили меня пойти за покупками или поужинать, так как все казалось прекрасным, но схватки уже шли постоянно», — рассказала Тара. По словам женщины схватки шли с интервалом шесть-восемь минут.

Пара пришла к матери Тары и там у женщины начались роды, которые прошли очень быстро. Муж принимал роды, руководствуясь инструкциями, которые давал оператор скорой помощи.

После рождения ребенка приехала бригада скорой помощи, которая помогла женщине. Позже семье выставили счет на $750 за услуги скорой помощи.

По словам пары, министерство здравоохранения Канады позже извинилась за ситуацию с больницей и вдвое уменьшило счет за услуги скорой.

«Семья получит счет за одного пациента (мать), а министерство здравоохранения профинансирует услуги для второго пациента (ребенка)», — говорится в заявлении министерства.

Пара отметила, что хотела бы получить извинения от больницы, но с ними не связывались. Журналисты попытались связаться с больницей, но там отказались от комментариев. Люс отметила, что хотела бы сменить больницу, но это вряд ли получится из-за перегруженной системы здравоохранения.