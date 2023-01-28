Что выгоднее-платить по ипотеке или инвестировать?

Если у вас есть наличные, вы можете задаться вопросом, не было бы лучше погасить ипотеку быстрее, учитывая резкий рост процентных ставок. Прежде чем действовать, прочтите следующее.

Домовладельцы, у которых есть ипотечный кредит с плавающей процентной ставкой, обеспокоены, и на то есть веские причины !

Потому что с марта 2022 года Банк Канады несколько раз повышал свою ключевую ставку, что оказало огромное влияние на процентные ставки по ипотечным кредитам.

Таким образом, домохозяйствам нередко теперь приходится тратить дополнительные несколько сотен долларов на ежемесячное погашение.

Что касается тех, кто взял кредит с фиксированной процентной ставкой, но должен продлить его в ближайшие месяцы, то они с тревогой ожидают наступления срока погашения и повышения ставок, которое, несомненно, будет его сопровождать.

В этих условиях некоторые задаются вопросом, не следует ли им попытаться погасить свой кредит быстрее, в том числе путем внесения авансовых платежей, если их финансовое учреждение позволяет им это.

В то же время, поскольку фондовый рынок был неблагоприятным для инвесторов в 2022 году, инвестирование его ликвидности выглядит менее привлекательным.

По словам советника, есть несколько основных принципов, которые следует учитывать при принятии решений. Прежде всего, он указывает, что для получения ипотечного кредита домовладельцы обычно устраиваются на работу, которая приносит им доход более 50 000 долларов в год.

Однако для этой категории доходов общая ставка налога составляет 37,12 %, что составляет до 90 000 долларов. Вот почему, прежде чем подумать о более быстром погашении ипотеки, лучше начать с предоставления налоговых льгот, особенно RRSP, чтобы снизить уровень налогообложения. « Мы должны работать по обе стороны баланса, с одной стороны, снижая налогооблагаемый доход, а с другой-максимизируя долгосрочный собственный капитал для выхода на пенсию», – уверяет Николас Караогланян, добавляя, что многие люди склонны недооценивать мощный рычаг, который представляют собой сложные проценты.

После максимального увеличения своих RRSP, если у нас есть дети, внесение вклада в их RRSP также является хорошей идеей, тем более что мы можем получать государственные субсидии.

У вас еще остались наличные ? В этом случае рассмотрите возможность пополнения своего LSI, суммы которого (инвестиционный доход и прирост капитала) не облагаются налогом при снятии средств. « Это может иметь большое значение при выходе на пенсию», – утверждает консультант.

Если у человека все еще есть определенные суммы, на каких элементах тогда можно основывать свое решение о возврате или инвестировании ?

« Есть несколько вопросов, которые нужно задать себе, потому что обычно это зависит от конкретного случая. Это зависит от толерантности человека к риску, его возраста, состояния здоровья и т. д.»,-перечисляет он. Если кто-то демонстрирует низкую толерантность к риску, он действительно может быть более склонен вносить предоплату по своей ипотеке. Однако лучше в первую очередь учитывать рентабельность инвестиций по сравнению с выгодой более быстрого погашения ипотеки. Потому что при нашей более продолжительной продолжительности жизни правильное планирование выхода на пенсию и доходов, на которые мы можем рассчитывать в этот момент, более важно, чем когда-либо.

Следовательно, когда мы уже максимально расширили свои налоговые льготы, мы можем подумать об инвестировании тех сумм, которые еще есть в нашем распоряжении. Следует знать, что более консервативные и безопасные инвестиции, такие как облигации, предлагают меньшую доходность, чем акции.

Если у вас хорошая устойчивость к риску и вы все еще далеки от выхода на пенсию, можно рассмотреть более динамичный портфель, состоящий из 60, 70 или 80% акций. Исторически было показано, что фондовые рынки всегда в конечном итоге приносили хорошую прибыль в долгосрочной перспективе, даже если некоторые годы были более сложными.

Наконец, если вы беспокоитесь о том, что у вас все еще есть остаток по ипотечному кредиту, который нужно выплатить при выходе на пенсию, Николас Караогланян успокаивает вас.

« Выход на пенсию без ипотеки – это старая поговорка, которая сегодня уже не актуальна. Сама по себе ипотека-это не плохой долг. Это, прежде всего, долги, такие как долги по кредитным картам, которых следует избегать и которые следует постараться погасить, прежде чем покинуть рынок труда»,-рекомендует он.

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