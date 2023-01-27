KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание в видеотеках на следующие премьеры:

Видеотека Premier представляет волшебную комедию под названием «Я на перемотке!»

Главный герой, молодой парень по имени Макс, катастрофически не успевает выполнить

все необходимые задачи в жизни. Он всегда спешит и везде опаздывает, из-за чего страдает не только его работа, но и личная жизнь. Пытаясь наладить отношения с разочаровывающейся девушкой, он отправляется с ней на романтический пикник, но в дороге умудряется поссориться с таинственной таксисткой. Та, оказывается, обладает особыми способностями – в наказание за ссору она ставит жизнь Макса на перемотку. Теперь он переживает все самые важные события жизни в два раза быстрее. Сможет ли герой всё исправить?

Классическая волшебная история предстанет перед глазами зрителей нового мультфильма «Щелкунчик и волшебная флейта»

В центре внимания оказывается героиня по имени Мари. Она попадает в королевство, власть в котором захватили крысы. Пытаясь спасти беззащитных жителей королевства и благополучно вернуться домой, Мари отправляется на поиски волшебной флейты, ведь именно она поможет снять злые чары. Помогать ей в этом будут новые приятели: барашек Кудряш, страус Красный Клюв и Щелкунчик.

В видеотеке more.tv очередное пополнение – мрачный триллер «Фишер»

«Фишер»с Иваном Янковским, Сашей Бортич и Александром Яценко, повествующий о поимке последнего казненного преступника в истории России. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его грубоватый напарник Евгений Боков и юная следовательница Наталья Добровольская работают над громким делом маньяка, орудующего в конце 1980-х годов в Московской области. Расследование заходит в тупик, и у героев остаётся лишь одна зацепка – показания школьника, лично знавшего одну из жертв. Только вот у мальчика может быть довольно богатое воображение, поэтому нет точного подтверждения того, что описанный им «Фишер» действительно существует.

Видеотека START предлагает посмотреть результат своего сотрудничества с популярным «Квартетом И».

Сериал «В Бореньке чего-то нет» стал первым многосерийным проектом известных комедийных актёров. Лента основана на одноимённом спектакле, посвящённом кинематографическому закулисью. В центре внимания оказывается съёмочная группа, только что завершившая работу над очередным проектом. Герои собираются на праздновании в честь окончания съёмок, и тут-то каждый показывает истинного себя. Завершаются рабочие романы, на месте старых споров появляются новые, а режиссёр задаётся вопросом, удалось ли ему снять что-то действительно стоящее.

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