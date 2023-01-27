Первое убийство в Монреале в этом году совершено молодым кинорежиссёром, убившим свою мать

Молодой кинорежиссёр, поставивший уже три полнометражных фильма и работавший над четвёртым, арестован по обвинению в убийстве своей матери.

Стало известно, что среду, 25 января в Монреале был арестован Эммануэль Жандрон (Emmanuel Jendron-Tardif), подозреваемый в убийстве женщины по имени Лизан Жандрон (Lysane Gendron). В четверг, 26 января ему было предьявлено официальное обвинение.

Жертва была матерью подозреваемого, ей был 61 год. По сообщениям полицейского управления, убийца нанёс маме несколько ударов ножом в шею при посещении квартиры, в которой она проживала.

Полиция получила сообщение о преступлении от брата подозреваемого, который позвонил по 911 в 7.22 утра в среду и который уведомил о том, что его брат совершил преступление в состоянии психоза. Прибывшие полицейские и парамедики констатировали кончину женщины, но сам виновник не стал полицию дожидаться и сбежал. Он был арестован позже в тот же день.

Обвиняемому 28 лет, но он уже довольно известен в Квебеке. После учёбы в Университете Конкордия Жандрон-Тардиф снял с 2019 года три полнометражных художественных фильма. Последняя картина, снятая им в 2022 году, получила премию жюри на монреальском фестивале Cinemania в ноябре, и должна была выйти на большой экран в апреле этого года (пока нет информации о снятии картины с показа).

В январе режиссёр работал над своим первым документальным фильмом, который должен был рассказать о судьбе аутиста, который увлечён кинематографом.

По всей видимости, Квебек и Канада лишились интересного и многообщающего режиссёра. Факт печальный.

Всего на острове Монреаль (включая города-анклавы и муниципалиты на востоке и западе острова) в 2022 году было совершено 41 убийство. Абсолютный рекорд был поставлен в 1975 году — 104 убийства. В 2016 году было совершено 23 убийства — наименьшее количество за всю историю ведения полицейской статистики в городе (за полторы сотни лет).