Десять самых надёжных (по пунктуальности) авиакомпании в Северной Америке по результатам 2022 года

Какие авиакомпании стали самыми пунктуальными в Северной Америке и в мире. Чем могут похвастаться канадские компании?

Группа Cirium, общественная организация, отслеживающая состояние в области пассажирских авиаперевозок в Северной Америке, опубликовала результаты оценки авиакомпаний, работающих на североамериканском рынке, по итогам 2022 года.

Надёжность данных, представляемых Cirium, не вызывает сомнений — она оценивает работу авиакомпаний вот уже более ста лет, и ни разу публикуемая ей статистика не вызывала протесты со стороны компаний.

Ниже мы приводим таблицу, опубликованную ассоциацией. Из неё ясно видно, что первые восемь мест у американских авиакомпаний, а WestJet и Air Canada, мягко говоря, не на высоте (пардон за каламбур). Если 83,63 процента рейсов Дельта прибыли в место назначения вовремя (из миллиона с лишним рейсов), то у Air Canada лишь немногим больше половины пассажирских рейсов прибыли без опоздания (на 150 тысяч с лишним рейсов).

Несомненно, на плохие результаты канадских компаний оказали дурное влияние погодные условия, которые, как правило, в Канаде сложнее американских, тем не менее, результаты печальны. Авиакомпании также опрадываются нехваткой пилотов и другого квалифицированного персонала, да и другими причинами. И не забудем, что речь о «лучшей десятке», а такие компании, как Sunwing вообще в таблицу «лучших» не попали.

И на закуску, вот таблица оценки десяти лучших авиакомпаний в мире. На первом месте по проценту рейсов, прибывших вовремя, находится бразильская авиакомпания Azul Airlines! Кстати, у неё же самые низкие цены на билеты. Дёшево — не всегда плохо, как видим.

Обратите внимание, что лучшие американские компании (канадских в списке вообще нет), занимают 5, 8 и 10 места. Ну, хоть что-то.

А, да, чуть не забыли: Ещё в сентябре были опубликованы данные от организации CNN Travel по оценки худших по пунктуальности аэропортов Северной Америки. Три канадских аэропорта гордо занимают первые места в этом неприличном списке: Самый плохой, это аэропорт Торонто, на втором месте — Монреаль, на десятом — Ванкувер. Гордиться, вообще-то, нечем.