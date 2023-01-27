Вниманию квартиросъёмщиков: В Квебеке рекомендуется повысить цены на квартплату на суммы от 2,3% и выше (вплоть до 7,3%)

Информация, касающаяся повышения цен на квартплату в Квебеке в 2023 год. Настоятельные рекомендации Административного Суда по жилищным вопросам.

Административный Суд по жилищным вопросам (Tribunal administratif du logement – TAL), официальная правительственная организация, которая контролирует, среди прочего, отношения между домовладельцами и квартиосъёмщиками, опубликовала рекомендации, касающиеся повышения цен на жильё в 2023 году. Раньше TAL назывался Régie du logement, поэтому регулярно можно встретить при поиске и бывшее название организации, что дела не меняет.

Эти рекомендации публикуются в начале каждого года (иногда в конце предыдущего года). Они не считаются обязательными к исполнению, то есть, если при соблюдении всех условий хозяин повысил квартплату, скажем, на 5%, он не нарушает закон, но при рассмотрении жалобы жильца, который отказывается согласиться с таким повышением арендной платы, TAL в первую очередь учтёт собственные рекомендации, а хозяину придётся доказывать чеками и квитанцами необходимость такого повышения, мол, мне пришлось потратить больше, чем обычно хозяева тратят согласно вашим расчётам.

На официальном сайте TAL можно ознакомиться с таблицей расчёта цен. Эту таблицу можно скачать (в формате PDF) : Рекомендации TAL.

Итак, правительственное агенство рекомендует повысить цены на 2,3% для жилых помещений, отопление которых не входит в арендную плату. Цена на аренду квартир и домов, где аренда включает отопление электричествов, может повыситься на 2,8%, если жилище отапливается газом, то цена может повыситься на 4,5%, а если мазутом, то на 7,3%.

Надо заметить, что нынешние рекомендации предполагают самое большое рекомендованное повышение цен за последние десять лет.

Но TAL подчёркивает в рекомендациях, что если местные налоги на жилые помещения повысились на 5% (а муниципалитеты имеют право на такие повышения), то рекомендованный рост цен может достичь 2,9%.

Хозяева обязаны уведомить квартиранта о повышении цен в период от трёх до шести месяцев до срока истечения bail (общепринятый термин «бай»), если тот подписан на срок 12 месяцев или больше. Если бай был на меньший срок, то хозяин обязан уведомить квартиранта за месяц до истечения срока контракта.

Если квартирант не получил уведомление в указанные сроки, контракт автоматически продлевается на прежних условиях.

Если квартирант отказывается согласиться с повышением платы, и соглашения достичь не удаётся, то вопрос рассматривается в TAL. До принятия решения Административным судом квартирант платит квартплату по прежним расценкам.

Есть одно важное «но» – если квартирант снял жильё в новом доме, и если хозяин поставил галочку в разделе F копии контракта (bail), которая передаётся жильцу (то есть, подтвердил в документе, что жильё было построено менее пяти лет назад), то рекомендации по уровню повышения квартплаты к таким случаям не относятся, так как считается, что по объективным причинам владелец помещения мог не учесть всех обстоятельств, связанных с содержанием дома (квартиры).

Ещё один очень важный момент: Если вы решили поменять квартиру, то хозяин новой для вас квартиры обязан по вашей просьбе предоставить документ, подтверждающий сумму арендной платы предыдущего жильца. И хозяин должен следовать рекомендациям TAL по повышению платы (как сказано выше, он может не следовать им, но если жилец потенциальный жилец откажется платить больше и подаст жалобу, то TAL, рассмотрев дело, скорее всего, примет решение в пользу жильца, если у владельца не будет убедительных доказательств правильности своего решения.

В положениях TAL рассматриваются многочисленные аспекты, все их затронуть невозможно, поэтому в случае конфликта рекомендуется либо попросить эту организацию о встрече с её сотрудником (сегодня, как правило, встреча назначается в течение недели после обращения), либо проконсультироваться с профессиональным юристом (что, конечно, может обойтись недёшево).

И наконец, заметим, что в 2022 году в Квебеке было 3 110 случаев выселения жильцов, которые утвердил TAL ( в 2021 году таких случаев было 1243). Связан такой рост более, чем в два раза, с тем, что в 2021 году из-за пандемии Суд принимал решения в «щадящем режиме» для квартирантов.