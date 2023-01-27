DDO, Kirkland и Pierrefonds проголосовали за сохранение двуязычного статуса

DDO, Kirkland и Pierrefonds – официально двуязычные!

Всего через несколько дней после того, как городской совет DDO принял резолюцию о сохранении двуязычного статуса этого муниципалитета, другие общины Западного острова последовали его примеру. Спорный пункт в законопроекте 96, регулирующий общины, которые до сих пор имели двуязычный статус, диктует, что те общины, где более половины домохозяйств могут считать английский своим родным языком, могут сохранить свой двуязычный статус.

Kirkland и Pierrefonds-Roxboro два из 47 районов и муниципалитетов, получивших уведомление от Управления французского языка Квебека, дающее им 120 дней на принятие решения о сохранении их двуязычного статуса. Оба совета проголосовали за его сохранение.

Городской совет Монреаля все еще должен подтвердить результаты голосования, проведенного Pierrefonds-Roxboro, хотя мэр Монреаля Валери Плант заявила в декабре, что она действительно примет результаты голосования в округе.

Мэр DDO Алекс Боттауски сказал, что позиция его города отражает позицию других общин Западного острова. Как и Боттауски, мэр Пьерфондс-Роксборо Джим Бейс также отметил важность возможности предлагать всем жителям своего района услуги, в которых они нуждаются, на любом из официальных языков.