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Общество Здоровье, медицина Церковь Шотландии назвала эвтаназию средством сэкономить на лечении

Церковь Шотландии назвала эвтаназию средством сэкономить на лечении

Виктория Христова Янв 27, 2023 Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Церковь Шотландии назвала эвтаназию средством сэкономить на лечении отключены 49 Просмотров

Эвтаназия или самоубийство при помощи врача может рассматриваться Национальной службой здравоохранения как «возможность сэкономить» в случае ее легализации, заявил модератор пресвитерианской Церкви Шотландии преподобный Иэн Гриншилдс, 23 января пишет The Telegraph.

 

Гриншилдс предупредил, что если попытка разрешить неизлечимо больным пациентам законно покончить с собой в Шотландии увенчается успехом, это навсегда изменит отношение общества к наиболее уязвимым людям.

Он сослался на данные из Канады, где критерии доступа к утвержденной государством смерти расширились с тех пор, как она была легализована в 2016 году, и было подсчитано, что система может сократить расходы на здравоохранение до 84 миллионов фунтов стерлингов в год.

«Учитывая давление на ресурсы здравоохранения, мы также очень обеспокоены тем, что помощь при смерти может рассматриваться как возможность для экономии средств», — написал доктор Гриншилдс в статье для The Scotsman.

Священник прокомментировал третью попытку провести через парламент Шотландии законопроект о легализации эвтаназии со стороны либерально-демократической партии.

Гриншилдс предупредил, что любое изменение окажет драматическое влияние на отношение к больным и приведет к тому, что наиболее уязвимые будут рассматриваться как «менее ценные или даже обременительные».

«Принятие обществом законной помощи при смерти глубоко меняет отношения не только между медицинскими работниками и пациентами, но и внутри семей. Мы обеспокоены тем, что в случае легализации эвтаназии отношение нашего общества к пожилым людям и инвалидам со временем станет более утилитарным», — сказал он.

 

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