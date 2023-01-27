Израильтяне и немцы создали копию музея Холокоста в Minecraft

Новая модель будет представлена в Международный день памяти жертв Холокоста с помощью израильских блогеров, которые будут продвигать проект вместе с ютуберами из других стран мира.

Израильские инженеры, участвующие в инициативе популярной онлайн-игры Minecraft по созданию масштабной модели всего мира в игре, объединили усилия с немецкими разработчиками для создания точной модели иерусалимского музея Холокоста Яд Вашем, 26 января сообщила газета The Jerusalem Post.

Проект возглавляют BTE Germany и Build Israel, молодежный коллектив из Израиля, которые строят масштабную модель Государства Израиль в Minecraft. Среди объектов, которые уже были построены в игре — Старый город Иерусалима, крепость Масада, площадь Рабина, улица Дизенгоф и израильский парламент — Кнессет.

Проект будет представлен публике в Международный день Холокоста 27 января. Проект будет включать в себя виртуальную выставку, посвященную памяти жертв Холокоста, и будет доступен для миллионов молодых людей, играющих в Minecraft по всему миру.

«Мой дедушка пережил Холокост, и этот проект имеет для меня особое значение. Создание виртуальной памяти о Холокосте через музей Яд Вашем в Minecraft — это не только способ почтить историю моего дедушки, но и способ гарантировать, что будущее поколения могут узнать об этом темном периоде истории», — сказал Бернард Мёрдлер, студент Университета Бар-Илан и совладелец Build Israel.

Команда Build Israel обратилась за помощью к израильской компании по 3D-моделированию Simplex, которая сотрудничает с сотнями строительных компаний и архитектурных бюро.

Новая модель будет представлена в Международный день памяти жертв Холокоста с помощью израильских блогеров, которые будут продвигать проект вместе с ютуберами из других стран мира.