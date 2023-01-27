Умер один из отцов-основателей «Улицы Сезам»

Один из создателей популярной детской передачи «Улица Сезам” — Ллойд Моррисетт — умер в возрасте 93 лет, сообщает 26 января The Japan Today.

О смерти Моррисетта в понедельник объявила, некоммерческая организация Sesame Workshop, которую он помог создать под названием «Мастерская детского телевидения». Причина смерти не указывается.

В своем некрологе Sesame Workshop охарактеризовал Моррисетта как «мудрого, вдумчивого и, прежде всего, доброго лидера», который «постоянно думал о новых способах» обучения.

Моррисетт и Джоан Ганц Куни работали с психологом Гарвардского университета Джеральдом Лессером, чтобы разработать уникальное обучающее шоу, которое знакомо 120 миллионам детей. Легендарный кукольник Джим Хенсон создал для Улицы ее «монстров».

«Без Ллойда Моррисетта не было бы „Улицы Сезам“. Именно он первым предложил использовать телевидение для обучения дошкольников таким базовым навыкам, как буквы и цифры», — говорится в заявлении Джоан Куни. «Он был надежным партнером и верным другом для меня более 50 лет, и мне будет его очень не хватать».

«Улицу Сезам» показывают более чем в 150 странах, она выиграла 216 премий «Эмми», 11 премий «Грэмми», а в 2019 году получила награду Центра Кеннеди за прижизненные художественные достижения. Это первая телевизионная программа, которая получила эту награду.

Моррисетт родился в 1929 году в Оклахома-Сити, изначально учился на учителя с опытом работы в области психологии. Он стал педагогом-экспериментатором, ищущим новые способы обучения детей из неблагополучных семей. Моррисетт получил степень бакалавра в колледже Оберлин, закончил аспирантуру по психологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и получил докторскую степень по экспериментальной психологии в Йельском университете. Он много лет был попечителем Oberlin и был председателем правления с 1975 по 1981 год.

Зародыш «Улицы сезам» был посеян на званом обеде в 1966 году, где он познакомился с Куни.

«Я сказал:» Джоан, как ты думаешь, телевидение можно использовать для обучения маленьких детей? ’ Ее ответ был: ” Я не знаю, но я хотела бы поговорить об этом «, — вспоминал он в интервью The Guardian в 2004 году.

Первый эпизод «Улицы Сезам», посвященный буквам W, S и E и цифрам 2 и 3, вышел в эфир осенью 1969 года. Это было неспокойное время в Америке, сотрясаемой войной во Вьетнаме и убийством Мартина Лютера Кинга годом ранее.

В то время детские программы состояли из таких шоу, как «Капитан Кенгуру», «Комната для переодевания» и часто жестоких мультяшных стычек между «Томом и Джерри».

«Улица Сезам» была разработана специалистами в области образования и детскими психологами с одной целью: помочь учащимся с низким доходом и учащимся из числа меньшинств в возрасте 2-5 лет преодолеть некоторые недостатки, с которыми они сталкивались при поступлении в школу. Социологи давно заметили, что белые дети из семей с более высоким доходом часто были лучше подготовлены.

Действие сериала происходило на городской улице с пестрым составом актеров. Монстры, люди и животные мирно жили вместе.

Это была первая детская программа, в которой фигурировал человек с синдромом Дауна. В ней были куклы с ВИЧ и в приемные семьи, приглашались дети в инвалидных колясках, затрагивались такие темы, как родители в тюрьме, бездомность, права женщин, семьи военных и даже девочки, поющие о любви к своим волосам.

В 1991 году была представлена двуязычная Розита — первая латиноамериканская кукла. Джулия, 4-летняя кукла с аутизмом, появилась в 2017 году, и с тех пор шоу предлагает помощь детям, чьи родители борются с зависимостью и выздоравливают, а также детям, пострадавшим в результате гражданской войны в Сирии.

После сообщения о смерти Ллойда, компания заявила, что он оставил «огромное и неизгладимое наследие среди разных поколений детей по всему миру, а „Улица Сезам” — лишь самая заметная дань уважения его добросовестной работе и долговременному влиянию».