По данным Sotheby’s, рынок элитного жилья в Монреале замедляется

Рынок элитной недвижимости Монреаля ожидает очередное замедление в 2023 году, хотя ожидания паузы в повышении процентных ставок могут начать привлекать покупателей обратно к середине года, сообщил брокер по недвижимости Sotheby’s International Realty Canada.

Продажи жилой недвижимости в Монреале стоимостью 1 миллион долларов и более упали на 18% до 1476 единиц в прошлом году, что привело к в целом сбалансированному рынку элитного жилья, говорится в отчете Sotheby’s, опубликованном в среду. Объем сделок с домами стоимостью более 4 миллионов долларов вырос на два процента до 42 единиц.

После более чем двухлетнего роста цен активность на рынке недвижимости на основных канадских рынках в последние месяцы снизилась, поскольку стоимость заимствований выросла в тандеме с процентной ставкой Банка Канады. Центральный банк Канады повышал свою базовую ставку семь раз подряд в прошлом году, закрыв 2022 год на уровне 4,25 процента. Год назад этот показатель составлял 0,25 процента.

Поскольку процентные ставки выросли, “многие покупатели предметов роскоши решили стать более разборчивыми”, – сказал в интервью Дон Коттик, исполнительный директор канадского подразделения Sotheby’s International. “С точки зрения подразделения, мы не будем сопоставимы с 2021 или 2022 годом. Мы увидим меньше единичных продаж” в 2023 году, сказал он.

Тем не менее, “существует большой отложенный покупательский спрос”, – настаивал Коттик. “Мы все еще видим много людей, которые на самом деле не вернулись на рынок. Люди ждут знака, чтобы возобновить сотрудничество, и мы можем увидеть это на весеннем рынке, когда появится больше объектов недвижимости. Мы вполне могли бы увидеть всплеск, когда покупатели будут выходить в поисках возможностей ”.

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