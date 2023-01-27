Район St-Laurent запрещает оставлять собранный снег на проезжей части

Уборка снега в районе St. Laurent

Накануне администрация района опубликовала следующее сообщение: “Что, если вам негде складировать снег на вашей территории? В некоторых районах, при определенных условиях, вам может быть разрешено сгрести его на тротуар или на улицу. Но не в нашем районе.”

Однако сразу же была сделана оговорка: “Вы должны складировать снег на своей территории, но если у вас нет места, чтобы сложить весь собранный снег у себя, вы можете сложить его на улице, на тротуаре или на общественной территории, при условии соблюдения определенных правил.

Вы должны собрать снег на улице, на той же стороне, что и ваша собственность, до того, как город начнет очистку от снега вашей улицы.

Будьте осторожны, чтобы не заблокировать движение пешеходов или проезд транспортных средств, доступ к подъездной дорожке или автобусной зоне, доступ к парковке, зарезервированной для людей с ограниченными возможностями.

Сугроб владельца недвижимости “не должен быть более двух метров в ширину и находиться на расстоянии не менее пяти метров от любого перекрестка или пожарного гидранта”.

Примите во внимание все вышеперечисленные условия при следующем снегопаде, когда вам придется расчищать свою территорию.