Коты в Древнем Египте или решающая роль котов в развитии нашей цивилизации

Несколько слов о пушистых, усатых и очень древних домашних животных.

Часто утверждается, что древние египтяне — представители одной из цивилизаций, которые внесли определяющий вклад в развитие человечества — обожествляли кошек. На самом деле, роль священных животных, не говоря уже о роли божества, котам не отводилась, конечно (хотя зря, зря), но их почитали, о них заботились, их баловали и всячески ублажали, чем древние египтяне не очень-то от нынешних людей отличались.

Судя по отдельным рисункам найденным предметам и по сохранившимся папирусным записям, котам часто позволяли питаться за одним столом с людьми (а то коты спрашивают разрешение!), для них изготавливались украшения, включая золотые, для них выделялись отдельные помещния (конечно, в богатых семьях). Речь не только о проявлении любви к котикам, речь о том, что усатые выполняли важную роль, уничтожая грызунов и тем самым оберегая продовольствие. Именно благодаря этой роли коты удостоились чести быть изображёнными на стенах храмов. Что касается скульптурных изображений, то они создавались для украшения жилищ а иногда (по свидетельству Птоломея) их ставили около нор мышей и крыс, причём предварительно поливали кошачьей мочой. Что отпугивало грызунов – грозная фигура кота или запах, спорный вопрос.

Известно, что после кончины семейной кошки в семье объявлялся траур, длился он несколько месяцев. Точная длительность траура не устанавливалась по простой причине — после ухода в другой мира котика все взрослые члены семьи (согласно свидетельствам) сбривали брови, чтобы все вокруг видели, как семья скорбит по ушедшему. И траур длился до тех пор, пока брови не отрастали вновь, а это занимает до до четырёх месяцев.

Долгое время считалось, что кошки были впервые приручены (если «приручать» можно отнести к кошкам) как раз в Древнем Египте, ещё в период первых сельскозяйственных общин в этом регионе, 8 тысяч лет назад. Но в 2004 году археологи нашли захоронение кота на Кипре, и этот почивший в мире кот, которому были устроены торжественные похороны, жил 9500 лет назад! Хотя, скорее всего, именно древних египтян коты выбрали в качестве сообщества, которое о них стало заботиться, расчёсывать шерсть и ухаживать в массовом порядке. По всей видимости, в Древнем Египте стали впервые и выводить породы кошек. А вот кто первым додумался до того, что коты орут по ночам, требуя свежей воды и еды, хотя миски полны, это нам неведомо.