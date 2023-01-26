Чечевица: полезная еда на нашем столе

Чечевицу порой незаслуженно обделяют кулинарным вниманием, несмотря на её целебные качества и советы диетологов.

Археологи предполагают, что человечество знакомо с чечевицей уже больше восьми тысяч лет. Подтвердили этот факт и раскопки древних поселений на Ближнем Востоке.

В Египте чечевичной похлебкой для поддержания выносливости и сил кормили рабов, строивших пирамиды. Фараонам в гробницы клали хлеб из чечевицы — видимо, чтобы в царстве мёртвых им жилось сытнее. Любили эту бобовую культуру и в Древней Греции. Геракл, если верить драматургу Аристофану, считал настоящим деликатесом похлебку из чечевицы с оливковым маслом и каплей уксуса, а древнегреческий целитель Гиппократ советовал своим пациентам пить чечевичный отвар в качестве успокоительного средства.

Да что там говорить — чечевица упоминается даже в Библии! Судя по её древним текстам, именно на похлёбку из этого зерна библейский персонаж Исав обменял право первородства. Видимо, блюдо оказалось настолько аппетитным, что устоять было невозможно… Жителям Европы (в частности, Германии и Италии) чечевица, говорят, тоже пришлась по душе — и заняла почётное место на праздничном столе. Некоторые даже верили, что чем больше съедят чечевицы в новогоднюю ночь — тем богаче станут в будущем году!

Чечевица на 25% состоит из протеина (а, например, в говядине — 20,7% белка), поэтому она на какой-то период запросто может заменить мясо в рационе. И уж конечно, это настоящая находка для вегетарианцев! Всем известно, что белок — важный строительный материал для мышц, но у него есть и другие ценные функции. Например, он принимает участие в синтезе гормонов и ферментов, входит в состав крови, костей, хрящей, мышц и кожи. Учёные, кстати, уже давно пришли к выводу, что регулярное употребление растительного белка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Канадские и испанские исследователи доказали, что в чечевице содержится половина самых важных аминокислот (составных кирпичиков белка). В частности, это аргинин, лейцин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты. Аргинин активизирует рост мышечной массы и мешает накоплению жира, а также укрепляет иммунитет, сердце, память и помогает правильному кровотоку. Лейцин снабжает организм энергией и даёт силы во время тренировок. Аспарагиновая кислота борется с утомляемостью и повышает устойчивость к стрессам. Глутаминовая кислота защищает печень, принимает участие в белковом и углеводном обмене.

Витаминно-минеральный состав чечевицы тоже впечатляет. Она богата витаминами группы В — верными защитниками нервной системы, иммунитета и правильного метаболизма. В 100 граммах сырой чечевицы содержится почти 120% суточной дозы витамина В9, без которого в организме остановится деление клеток; 73% от суточной дозы В1, ответственного за бесперебойную работу сердца; и 41% от суточной дозы В6, который называют витамином молодости и красоты.

В чечевице, помимо всего прочего, много нерастворимой клетчатки — 10,7 граммов на 100 граммов сухого продукта. А это — плюс для пищеварения и хорошей работы кишечника.