Снижение объемов строительства жилья в Квебеке

На национальном уровне количество вводимых в эксплуатацию домов в декабре по всей Канаде сократилось на 5% по сравнению с ноябрем-с 263 022 до 248 625.

Количество вводимых в эксплуатацию домов в Квебеке значительно сократилось (-36 %) в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем того же года.

Таким образом, было начато строительство 26 652 единиц жилья по сравнению с 41 645 в прошлом месяце, согласно годовым данным с учетом сезонных колебаний (DDA) канадской ипотечной и жилищной компании (SCHL).

«2022 год закончился небольшим снижением как ежемесячных годовых данных о вводе в эксплуатацию с учетом сезонных колебаний (DDA), так и общенациональной тенденции в декабре. Однако, что касается DDA, на рынках Торонто, Монреаля (+2 %) и Ванкувера (+36 %) наблюдалось увеличение общего числа вводимых в эксплуатацию объектов, в том числе значительное увеличение на 72% в Торонто в декабре», – сказал Боб Дуган, главный экономист SCHL.

По сравнению с прошлым годом количество вводимых в эксплуатацию объектов в центрах с населением 10 000 человек и более в Квебеке в декабре сократилось на 44%, с 3618 до 2011 года.

На национальном уровне количество вводимых в эксплуатацию домов в декабре по всей Канаде сократилось на 5% по сравнению с ноябрем-с 263 022 до 248 625.

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