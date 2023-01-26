Планшет OnePlus Pad явит себя миру и пользователям уже 7 февраля

Новый планшет уже на подходе! Через две недели он явит себя миру

OnePlus Pad полагается на дисплей с диагональю 11,6 дюйма, который, по-видимому, имеет более узкие края экрана, чем текущий Apple iPad Pro. Как и у флагманского планшета Apple, OnePlus Pad также имеет сильно закруглённые углы, а также кнопки регулировки громкости и кнопку блокировки по краям.

Селфи-камера расположена по центру, когда планшет используется в ландшафтном режиме, что идеально подходит для видеочатов.

Что особенно необычно, так это большой круглый модуль камеры на задней панели, который также расположен таким образом, что камеры находятся посередине, когда планшет используется в альбомной ориентации.

Изображения пока не показывают, сколько камер в этом модуле и доступна ли светодиодная вспышка. Закруглённая рамка сплющена с левой стороны, предположительно для магнитного крепления стилуса.

Корпус представляет собой цельный алюминиевый корпус, как сейчас принято в качественных планшетах. Другой информации о характеристиках или цене OnePlus Pad практически нет, но можно предположить, что это будет устройство верхнего среднего уровня, которое должно конкурировать с такими моделями, как Xiaomi Pad 5 Pro.