Нравится вам это или нет, но на Западный остров приходит REM

Размещение объектов с высокой плотностью застройки вблизи железнодорожных станций будет стимулировать использование общественного транспорта и сократит пробки в час пик.

Жители Западного острова должны смириться с тем, что проекты жилой застройки с высокой плотностью застройки в непосредственной близости от метрополитена Réseau express (REM) будут продолжать появляться в городе в ближайшие годы. Это не означает, что жители не должны иметь никакого мнения на этот счет, будь то через семинары с участием общественности или официальные общественные консультации, проводимые вовлеченным городом, или, возможно, подписание реестра в знак протеста против поправок к зонированию.

Одно дело призывы защищать зеленые насаждения, такие как частный лес Фэрвью в Пуэнт-Клэр. Но перепрофилирование освобожденных или недостаточно используемых коммерческих участков и асфальтовых джунглей с многоквартирными проектами в непосредственной близости от станции REM имеет смысл для удовлетворения спроса на местные варианты жилья и для развития, ориентированного на транзит (TOD). Коалиция Западного острова, состоящая из мэров и возглавляемая бывшим членом парламента Клиффордом Линкольном, потратила годы на лоббирование улучшения железнодорожного сообщения, особенно на линии Водрей–Хадсон, которая проходит вдоль шоссе 20.

Хотя система скоростного REM строится вдоль шоссе 40, она удовлетворяет десятилетний спрос на улучшение пригородного сообщения: четыре станции расположены в Пуэнт-Клэр, Киркленде и Сент-Анн-де-Бельвю, две в восточном Пьерфонде как часть участка Де-Монтань, а еще одна в обслуживайте аэропорт Трюдо в Дорвале. В то время как позиция “не у меня на заднем дворе” может вызвать противодействие многим планам развития, размещение проектов с высокой плотностью застройки “в пределах разумного” рядом с этими станциями REM побудит жителей Западных островов пользоваться общественным транспортом и, надеюсь, сократит пробки в час пик.

Как отметил мэр Доллар-де-Ормо Алекс Боттауски, приход REM способствовал и будет продолжать стимулировать застройку с высокой плотностью населения по всему Западному острову. В то время как проекты должны вписываться в существующее сообщество, он заявил, что жителям Западных островов необходимо перевернуть страницу в развитии многоквартирных домов. “Существует нехватка квартир и кондоминиумов”, – сказал Боттауски. “Я получаю (регулярно) сообщения от наших пожилых людей и молодежи в нашем сообществе: “Я хотел бы найти квартиру. Я бы хотел найти квартиру для проживания”. Им часто приходится покидать наше сообщество. Вот с чем мы сталкиваемся”.

По словам Боттауски, новые жилые проекты принесут дополнительные налоговые поступления его муниципалитету и помогут оплачивать услуги, которые он предоставляет населению. “Это веская причина для того, чтобы город пошел по пути развития”, – добавил он. На прошлой неделе около 500 жителей подписали реестр, чтобы заблокировать предлагаемую застройку на бульваре Сен-Жан, в то время как слишком мало людей подписали другой реестр, касающийся предлагаемых поправок к зонированию, позволяющих реализовать проект из 250 единиц на бульваре Брансуик.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы