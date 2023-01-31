В Канаде рассказали об ожиданиях от новых рекомендаций по алкоголю

Новые рекомендации по употреблению алкоголя, выпущенные Канадским центром по употреблению психоактивных веществ и наркомании, могут ускорить изменение привычек канадцев, 30 января передает CTV, опросившая владельцев ресторанов и их посетителей.

Журналисты выяснили, что в стране уже давно идет процесс отказа общества от алкоголя, а рекомендации могут ускорить этот процесс. Как сообщил владелец коктейль-бара Civil Liberties в Торонто Ник Кеннеди, бар за последние пять лет расширил предложения безалкогольных напитков, следуя интересам посетителей.

Кеннеди выразил уверенность, что алкоголь не перестанут употреблять совсем, потому что он глубоко укоренен в культуре, но отношение к алкоголю будет продолжать меняться.

Наблюдения Кеннеди подтвердил генеральный директор и президент Spirits Canada Ян Уэсткотт. По его мнению, новые рекомендации являются вызовом для отрасли, однако это не обязательно плохо. Уэсткотт считает, что рекомендации должны пройти общественные обсуждения, прежде чем найдут отражения в официальных руководящих принципах.

Генеральный директор пивоваренного завода Collective Arts в Гамильтоне, штат Онтарио, Мэтт Джонстон также считает, что новые рекомендации ускорят уже идущие изменения в отрасли. «Существует долгосрочный сдвиг в сторону сокращения потребления», — отметил он.

Напомним, в новых рекомендациях радикально сокращено число считающихся «безопасными» доз алкоголя: с 15 до двух в неделю для мужчин и с 10 до двух — для женщин. Наряду с ужесточениями в отношении алкоголя, в Канаде легализуют тяжелые наркотики.